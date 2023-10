La familia de Mia Schem, nieta de chileno que fue secuestrada por Hamás el pasado 7 de octubre, pidió ayuda al presidente Gabriel Boric. “Ella está asustada, sola, en dolor. Creo en la bondad de este mundo y le ruego al presidente de Chile que nos brinde ayuda”, señaló la madre de la joven franco-israelí.

“No me puedo imaginar lo que le está pasando ahí. Hace una semana que no recibimos nuevas noticias sobre su situación médica, solo sabemos que necesita ayuda urgente ahora. Por favor, les pido si pueden ayudar a Mia. Esto no es un tema político, es un tema de humanidad“, agregó su prima.