“Fallos profesionales” causaron la muerte de médicos palestinos en Gaza, admiten las fuerzas de Israel

El grupo de médicos -la mayoría de los cuales trabajaban para la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS, por sus siglas en inglés)- fue asesinado a tiros antes de ser enterrado en una fosa común, lo que provocó una condena internacional.

(CNN En Español – CNN Chile) — Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que “fallos profesionales” llevaron a la muerte de 15 paramédicos y socorristas en un incidente en Gaza en marzo, según una investigación publicada el domingo.

El grupo —la mayoría de los cuales trabajaban para la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS, por sus siglas en inglés)— fue asesinado a tiros antes de ser enterrado en una fosa común, lo que provocó una condena internacional.

Las IDF lo relevaron por su responsabilidad en el incidente y por haber entregado un “informe incompleto e inexacto” sobre lo ocurrido.

La investigación israelí identificó varias fallas durante el incidente, así como incumplimientos de órdenes y una falta de reporte completo del hecho, según indicaron en un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel. El ejército respaldó la toma de decisiones de los soldados que llevaron a cabo el ataque al convoy. El principal portavoz de las FDI, el general de brigada Effie Defrin, dijo que el incidente se basó en “una cadena de errores… pero sin brechas éticas”.

Las FDI señalaron que los soldados no realizaron “disparos indiscriminados” durante el incidente, pero abrieron fuego contra lo que creyeron que era una “amenaza tangible”, en medio de lo que calificaron como “malentendidos operativos”.

Como resultado de la investigación, el oficial al mando de la 14.ª Brigada recibió una carta de reprimenda, mientras que el subcomandante del Batallón de Reconocimiento Golani, involucrado en el incidente, fue destituido de su cargo. Las FDI relevaron al subcomandante, un mayor que ordenó a sus soldados abrir fuego y disparó él mismo contra el convoy, debido a su responsabilidad en el incidente y por proporcionar un “informe incompleto e inexacto” sobre lo sucedido.

“Las FDI lamentan el daño causado a civiles no involucrados”, decía un comunicado.

“Se han aclarado y reforzado los protocolos existentes, enfatizando la necesidad de una mayor precaución al operar cerca de fuerzas de rescate y personal médico, incluso en zonas de combate de alta intensidad”.

Sin embargo, el general que supervisó la investigación militar israelí sobre los asesinatos dijo que no recomendaría ningún cambio en las políticas de combate o reglas de enfrentamiento de las FDI.

El general de división Yoav Har-Even dijo que cree que el comandante que ordenó a los soldados abrir fuego “actuó razonablemente” y de acuerdo con las reglas de enfrentamiento de las FDI. “No hubo evidencia de ninguna conducta poco ética o inmoral por parte de las fuerzas”, dijo Har-Even a CNN.

“Es un error. Puede suceder mañana, espero que no suceda, desafortunadamente sucedió”, dijo Har-Even. “Las órdenes son excelentes. No disparamos a una ambulancia a menos que sean claramente identificados como terroristas, o entendemos que alguien siente una amenaza de personas que vienen de la ambulancia”.

Los comentarios de Har-Even se produjeron durante una sesión informativa de 90 minutos con medios internacionales, en la que describió varias de las acciones del comandante como “errores”, pero no llegó a reconocer irregularidades por parte del comandante o sus fuerzas. Sus hallazgos fueron enviados al abogado general militar israelí, quien determinará si se presentan cargos contra los soldados involucrados.

“Errores operativos”

Los soldados abrieron fuego en tres ocasiones diferentes el domingo 23 de marzo. En el primer tiroteo, los soldados israelíes dispararon a un vehículo que las FDI dicen que fue identificado como perteneciente a Hamas. Dos palestinos fueron asesinados y uno fue detenido temporalmente.

Una hora después, las tropas abrieron fuego una vez más, esta vez apuntando al convoy de ambulancias de la PRCS y vehículos de Defensa Civil, matando a otros 12 palestinos, según la investigación.

Los informes de autopsia de los ocho médicos de la PRCS obtenidos por CNN muestran que la mayoría fueron asesinados por heridas de bala en la cabeza o el pecho, mientras que otros sufrieron de metralla en el torso por la fuerza de una lesión explosiva. Los cuerpos comenzaron a descomponerse después de haber sido enterrados en una fosa común durante más de una semana.

Inicialmente, las FDI afirmaron que los vehículos conducían de manera sospechosa sin luces delanteras ni señales de emergencia.

Pero el video del teléfono celular de uno de los socorristas mostró claramente que el convoy conducía en una línea única y las ambulancias tenían las luces encendidas. A pesar de la publicación del video, la investigación de las FDI aún dijo que era difícil identificar las ambulancias.

“Debido a la mala visibilidad nocturna, el subcomandante no reconoció inicialmente los vehículos como ambulancias”, dijeron las FDI. “Solo más tarde, después de acercarse a los vehículos y escanearlos, se descubrió que estos eran efectivamente equipos de rescate”.

Las FDI dijeron que seis de los fallecidos fueron identificados “en un examen retrospectivo como terroristas de Hamas”, lo que plantea la pregunta de si los soldados abrieron fuego contra las ambulancias antes de saber si había militantes entre los vehículos. El ejército no identificó a cuáles de los fallecidos creía que eran terroristas ni proporcionó ninguna evidencia.

Unos 15 minutos después, las tropas abrieron fuego contra un vehículo de las Naciones Unidas palestino, matando a una decimoquinta persona, un empleado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. La investigación concluyó que esto fue resultado de “errores operativos” y fue “una violación de las regulaciones”.

En un video filmado por uno de los activos de vigilancia aérea del ejército, se puede ver a las tropas israelíes abriendo fuego contra el vehículo de las Naciones Unidas claramente marcado, minutos después de que terminaron su ataque al convoy de vehículos de respuesta de emergencia.

En el video, que el ejército mostró a los periodistas pero se negó a publicar, se puede ver a un vehículo de la ONU llegando a la escena del ataque mortal del ejército a las ambulancias y un camión de bomberos. Cuando el vehículo de la ONU intentó pasar lentamente por la escena, individuos identificados por el ejército como soldados israelíes abrieron fuego contra el vehículo de la ONU desde atrás mientras se alejaba.

“El examen determinó que el fuego en los dos primeros incidentes resultó de un malentendido operativo por parte de las tropas, que creían que enfrentaban una amenaza tangible de fuerzas enemigas”, dijeron las FDI. En su relato inicial de los eventos, el ejército israelí dijo que los dos palestinos asesinados en el primer incidente eran miembros de Hamas. No está claro si Israel ahora está retractándose de esa afirmación.

“El tercer incidente involucró una violación de órdenes durante un entorno de combate”, dijeron las FDI.

Los cuerpos fueron luego removidos y enterrados en una fosa común junto con las ambulancias y otros vehículos. Las FDI defendieron la decisión de los comandantes de campo de remover los cuerpos, pero reconocieron que “la decisión de aplastar los vehículos fue incorrecta”.

Har-Even dijo que el ataque al convoy se originó a partir de una serie de suposiciones erróneas que los soldados del Batallón de Reconocimiento de Golani hicieron ese día y de la mala línea de visión del subcomandante del batallón hacia el convoy, que dijo estaba obstruida por una colina.

Har-Even no explicó por qué las tropas continuaron disparando al convoy de ambulancias incluso cuando se acercaron más al convoy y no enfrentaron fuego de retorno. También dijo que no creía que el subcomandante hubiera mentido sobre el incidente, incluso cuando reconoció que dio declaraciones falsas sobre las luces intermitentes en los vehículos de emergencia y el posterior ataque a un vehículo de la ONU minutos después.

“No hubo intento de ocultar el evento, que se discutió con organizaciones internacionales y la ONU, incluida la coordinación para la remoción de cuerpos”, dijeron las FDI.

La PRCS se negó a comentar sobre la investigación.

A raíz del ataque, la organización dijo que el incidente “solo puede considerarse un crimen de guerra punible bajo el derecho humanitario internacional, que la ocupación continúa violando ante los ojos de todo el mundo”.