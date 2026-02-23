Mundo españa

Fallido encuentro de therians en España terminó con cuatro detenidos

Por CNN Chile

23.02.2026 / 14:54

La instancia también estuvo marcada por la ausencia de los therians, jóvenes que actúan como animales tapando sus caras con máscaras.

(EFE) – El pasado sábado, un encuentro de ‘therians’ convocado en Barcelona resultó fallido ante la ausencia de estos jóvenes que actúan como los animales y tapan sus caras con máscaras, finalizando con incidentes cuando algunas personas lanzaron objetos y destrozaron mobiliario urbano, por lo que las autoridades intervinieron para desalojar la zona y detuvieron a cuatro personas.

Según los datos actualizados este domingo, la Policía catalana detuvo a tres personas, tres chicas menores de edad, acusadas de desórdenes públicos, mientras la Guardia Urbana de Barcelona detuvo a una persona mayor de edad.

Seguidores de los ‘therians’ habían acordado a través de redes sociales reunirse en el Arc de Triomf (Arco del Triunfo) de Barcelona, pero, finalmente, no aparecieron.

Sin embargo, hasta 3 mil curiosos acudieron al lugar para poder ver y grabar con sus móviles a los seguidores de este nuevo fenómeno, que se ha hecho viral en las redes sociales.

Hacia las nueve de la noche, la concentración derivó en incidentes cuando algunas personas comenzaron a lanzar objetos y a romper mobiliario urbano, lo que obligó a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d’Esquadra a intervenir para dispersar a los concentrados.

Los ‘therians’ se han hecho famosos en las redes sociales, donde han publicado vídeos en los que aparecen enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.

Los ‘therians’, que están viviendo un ‘boom’ en Latinoamérica y cuyos primeros encuentros se han realizado esta semana en España, no se consideran animales como tal, pero aseguran que sienten una conexión profunda con ellos en un plano espiritual.

