Fallido encuentro de therians en España terminó con cuatro detenidos

La instancia también estuvo marcada por la ausencia de los therians, jóvenes que actúan como animales tapando sus caras con máscaras.

(EFE) – El pasado sábado, un encuentro de ‘therians’ convocado en Barcelona resultó fallido ante la ausencia de estos jóvenes que actúan como los animales y tapan sus caras con máscaras, finalizando con incidentes cuando algunas personas lanzaron objetos y destrozaron mobiliario urbano, por lo que las autoridades intervinieron para desalojar la zona y detuvieron a cuatro personas.

Según los datos actualizados este domingo, la Policía catalana detuvo a tres personas, tres chicas menores de edad, acusadas de desórdenes públicos, mientras la Guardia Urbana de Barcelona detuvo a una persona mayor de edad.

Seguidores de los ‘therians’ habían acordado a través de redes sociales reunirse en el Arc de Triomf (Arco del Triunfo) de Barcelona, pero, finalmente, no aparecieron.

Sin embargo, hasta 3 mil curiosos acudieron al lugar para poder ver y grabar con sus móviles a los seguidores de este nuevo fenómeno, que se ha hecho viral en las redes sociales.

Hacia las nueve de la noche, la concentración derivó en incidentes cuando algunas personas comenzaron a lanzar objetos y a romper mobiliario urbano, lo que obligó a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d’Esquadra a intervenir para dispersar a los concentrados.

Los ‘therians’ se han hecho famosos en las redes sociales, donde han publicado vídeos en los que aparecen enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.

Los ‘therians’, que están viviendo un ‘boom’ en Latinoamérica y cuyos primeros encuentros se han realizado esta semana en España, no se consideran animales como tal, pero aseguran que sienten una conexión profunda con ellos en un plano espiritual.