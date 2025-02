Extrema derecha israelí urge a Netanyahu comenzar cuanto antes a expulsar a los palestinos de Gaza

(EFE).— El exministro de Seguridad Nacional israelí, el colono y antiárabe Itamar Ben Gvir, quien abandonó la coalición de Gobierno como protesta contra el acuerdo de alto el fuego en Gaza, instó esta medianoche al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a anunciar “la adopción del plan (de Trump) lo antes posible” para expulsar a los palestinos de Gaza.

“El presidente (de EE. UU., Donald) Trump respecto a cuestiones muy importantes: la única solución para Gaza es fomentar la migración de sus habitantes”, reiteró en un comunicado rozando la medianoche Ben Gvir, quien ya ha reclamado en ocasiones anteriores que Gaza sea ocupado por judíos.

Lee también: Trump tras reunión con Netanyahu: “Estados Unidos tomará el control de Gaza”

“Cuando dije una y otra vez durante la guerra que esta era la solución para Gaza, se burlaron de mí. Ahora está claro: esta es la única solución al problema de Gaza; esta es la estrategia para ‘el día después’. Insto al primer ministro (Benjamín Netanyahu) a que anuncie la adopción del plan lo antes posible y a que comience a avanzar de forma práctica de inmediato”, sentenció el extremista.

Poco después, en un guiño a la película Casablanca, Ben Gvir escribió en inglés en X: “Donald, este parece el comienzo de una bonita amistad”.

Donald, this looks like the beginning of a beautiful friendship

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 4, 2025