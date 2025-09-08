Exsargento británico se declara culpable de agresión sexual contra soldado de 19 años que se suicidó

Michael Webber, exsargento del Ejército británico, admitió haber agredido sexualmente a Jaysley Beck, una soldado de 19 años que se quitó la vida semanas después del ataque. El caso, inicialmente tratado como una falta menor, desató fuertes críticas al Ejército por su manejo interno de la denuncia.

Un exsargento mayor del Ejército del Reino Unido reconoció haber agredido sexualmente a una joven soldado que posteriormente se quitó la vida.

El agresor, Michael Webber, admitió su culpabilidad el pasado viernes durante una audiencia previa al juicio. La víctima, Jaysley Beck, tenía apenas 19 años cuando fue encontrada muerta en su cuartel en Wiltshire, en diciembre de 2021.

Beck había presentado una denuncia formal contra él tras un evento social donde Webber la inmovilizó e intentó besarla, consignó BBC.

A pesar de haber hecho dos reportes del incidente, su caso no fue tratado como un delito penal, sino como un asunto interno menor.

Una cadena de mando que no actuó

Una investigación realizada en febrero concluyó que la forma en que el Ejército gestionó la denuncia de Beck fue deficiente y tuvo “una influencia significativa” en su decisión de quitarse la vida.

La investigación también reveló que un oficial —el capitán James Hook— intentó persuadir a Beck de no continuar con la denuncia y solo elevó el caso a sus superiores cuando la información ya se había filtrado.

En lugar de informar a la policía, el Ejército trató el hecho como “comportamiento impropio”, y Webber recibió solo una advertencia administrativa. Nunca enfrentó consecuencias judiciales hasta este año.

La madre de la soldado, Leighann McCready, dijo en un comunicado que “nada puede reparar la pérdida devastadora de nuestra hija”, pero valoró que Webber asumiera su responsabilidad sin prolongar el proceso judicial.

McCready también responsabilizó directamente a la institución militar por no haber derivado el caso a las autoridades civiles.

Un entorno de acoso persistente

Además de la agresión de Webber, la investigación reveló que Beck era acosada de forma obsesiva por otro miembro de su unidad, el bombardero Ryan Mason.

Según los informes, Mason le envió más de 4.600 mensajes personales y una carta de 15 páginas con fantasías románticas, aumentando el nivel de presión psicológica que sufría la joven soldado.

Sentencia pendiente

Tras la reapertura del caso en junio, impulsada por la presión de la familia, la policía de Wiltshire remitió los antecedentes a la Fiscalía del Servicio, que formalizó los cargos contra Webber.

El exmilitar ahora enfrenta una sentencia pendiente por el delito de agresión sexual.