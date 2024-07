Increíble explosión obligó a cerrar parte del Parque Yellowstone: ¿Por qué se generó este fenómeno?

No se reportaron heridos tras el incidente, que ocurrió cerca de Sapphire Pool alrededor de las 10:00 hora local. Los investigadores aún deben determinar cuánto daño se produjo.

(CNN) – El área de Biscuit Basin del Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming está cerrada luego de una explosión hidrotermal el martes por la mañana, dijeron los funcionarios del parque en un comunicado de prensa y una publicación en X.

Biscuit Basin, su estacionamiento y paseos marítimos, a unas 2 millas al noroeste del géiser Old Faithful, están cerrados temporalmente por razones de seguridad, agregaron los funcionarios en la publicación.

No se reportaron heridos después del incidente, que ocurrió cerca de Sapphire Pool alrededor de las 10:00 hora local. Los investigadores aún deben determinar cuánto daño se produjo.

“Las explosiones hidrotermales son eventos violentos y dramáticos que resultan en la rápida expulsión de agua hirviendo, vapor, lodo y fragmentos de roca”, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

“Se producen donde depósitos interconectados de fluidos poco profundos con temperaturas cercanas al punto de ebullición se encuentran debajo de campos térmicos. Estos fluidos pueden transformarse rápidamente en vapor si la presión cae repentinamente. Dado que las moléculas de vapor ocupan mucho más espacio que las moléculas de líquido, la transición a vapor produce una expansión significativa y hace estallar las rocas circundantes y expulsa escombros”, explicó la agencia.

An unusually large eruption of one of Yellowstone’s geysers occurred at Biscuit Basin moments ago. pic.twitter.com/b8Ya4iW1H3 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 23, 2024

El parque ya ha sufrido explosiones similares en el pasado.

“El géiser Porkchop, en Norris Geyser Basin, experimentó una explosión en 1989, y el equipo de monitoreo registró un pequeño evento en Norris Geyser Basin el 15 de abril de 2024. Una explosión similar a la de hoy también ocurrió en Biscuit Basin el 17 de mayo de 2009”, indicó un comunicado conjunto del parque y el USGS.

Sin embargo, la explosión de hoy no indica que una erupción volcánica sea inminente.

Y así lo señala el comunicado: “Los datos de seguimiento no muestran cambios en la región de Yellowstone. La explosión de hoy no refleja actividad dentro del sistema volcánico, que se mantiene en niveles normales de actividad. Las explosiones hidrotermales como la de hoy no son una señal de erupciones volcánicas inminentes y no están causadas por el magma que sube hacia la superficie”.

Según el USGS, en promedio se producen grandes explosiones hidrotermales cada 700 años.

“Aunque las grandes explosiones hidrotermales son eventos poco frecuentes en una escala de tiempo humana, el potencial de que se produzcan eventos adicionales de este tipo en el futuro en el Parque Nacional de Yellowstone no es insignificante. Basándonos en la ocurrencia de grandes explosiones hidrotermales en los últimos 16.000 años, se podría esperar una explosión lo suficientemente grande como para crear un cráter de 100 metros de ancho cada pocos cientos de años”, añadió.

Danielle Sills y Sharif Paget de CNN contribuyeron a este informe.