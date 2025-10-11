Explosión de experimento escolar en Argentina deja a alumna en estado grave

El grave accidente se produjo en la ciudad de Pergamino, Argentina.

Un grave accidente ocurrió este jueves en el Instituto Comercial Rancagua, de la ciudad de Pergamino en Argentina, luego de que en medio de la realización de una feria de ciencias se produjera una explosión.

El hecho ocurrió cuando un grupo de alumnos realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán, frente a una decenas de personas que presenciaban.

En el impactante registro, se puede ver a una alumna explicando el proyecto: “En la parte de adentro tiene dos tubos de metal. En esos tubos vamos a mezclar azufre picado, carbón picado y una sal especial. Esos componentes van a formar la pólvora que va a explotar”.

Para hacer esto estuvimos, como unas cuatro semanas para esperar que se seque el barro, pisar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar y, luego de todo eso, tenemos ese volcán”, detalló la alumna



Luego, la menor se dirige a la maqueta y procede a encenderla, en medio de advertencias para que los presentes, entre ellos varios niños, mantuvieran distancia. Rápidamente las llamas crecieron en lo que parecía ser un exitoso trabajo, sin embargo, solo segundos se produce una enorme y ensordecedora explosión.

Como resultado, al menos diez personas resultaron heridas, en su mayoría alumnos, que sufrieron cortes, quemaduras y contusiones.

La más grave es una alumna de 12 años, que se encontraba en primera fila y recibió el impacto directo.

Según información recogida por Infobae, tiene quemaduras severas en su rostro y una esquirla que ingresó por su ojo podría dejarla sin visión.

La investigación del accidente quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, quien dispuso peritajes técnicos y la toma de declaraciones testimoniales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.