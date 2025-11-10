Explosión de automóvil en Delhi deja al menos 10 muertos y decenas de heridos cerca del Fuerte Rojo

La detonación, que ocurrió durante la hora pico frente a un semáforo, incendió múltiples vehículos y motivó una investigación policial para determinar las causas del incidente en la capital india.

(CNN) – Una violenta explosión en un automóvil mató al menos a 10 personas e hirió a más de 30 cerca de la estación de metro del Fuerte Rojo en Delhi, India, este lunes. El comisionado de policía Satish Golcha confirmó que un vehículo en movimiento lento se detuvo frente a un semáforo alrededor de las 6:42 p.m. hora local antes de estallar, afectando a ocupantes y transeúntes.

Testigos reportaron un “gran estallido” que hizo temblar ventanas y generó llamas anaranjadas visibles desde distancia, mientras equipos de emergencia extinguieron los incendios en seis vehículos y tres mototaxis.

Investigan causas y refuerzan seguridad

Las autoridades iniciaron una investigación sobre la causa de la explosión, aún desconocida, y revisarán cámaras de vigilancia cercanas.

El ministro del Interior Amit Shah visitará el sitio, mientras la Fuerza Central de Seguridad Industrial elevó la alerta en aeropuertos, estaciones y monumentos clave. El Dr. Manish Kumar Jha del hospital Lok Nayak advirtió que muchos heridos están en estado grave y “no están en condiciones de recuperarse”.

El incidente ocurrió en un área turística del siglo XVII, donde residentes describieron escenas de caos con personas corriendo hacia las llamas. La policía asegura que la situación está bajo control, pero continúa el operativo para descartar amenazas mayores.