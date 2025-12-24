Expertos de la ONU condenan bloqueo naval de EE.UU. a Venezuela como “agresión ilegal”

Los relatores independientes afirmaron que las acciones ordenadas por el gobierno de Trump constituyen un uso ilegítimo de la fuerza y violan la Carta de las Naciones Unidas.

Un grupo de expertos independientes de la ONU condenó el bloqueo naval ordenado por Estados Unidos contra buques petroleros que se dirijan a Venezuela, calificándolo de “agresión armada ilegal”.

Los relatores especiales Ben Saul, Surya Deva, Gina Romero y George Katrougalos afirmaron que esta medida, decretada por el presidente Donald Trump, viola el artículo 2(4) de la Carta de la ONU y constituye un “ataque armado” que otorga a Venezuela el derecho a la legítima defensa.

Acusaciones de violaciones al derecho a la vida

Según reportó La Tercera, los expertos también denunciaron los bombardeos estadounidenses en el Caribe, afirmando que Washington perpetró al menos 104 “asesinatos” en 28 ataques contra embarcaciones civiles desde septiembre.

Enfatizaron que “ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata” y que estos actos constituyen violaciones al derecho a la vida. Instaron al Congreso de EE.UU. a intervenir para levantar el bloqueo, investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.