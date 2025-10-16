Investigación revela que excampeón mundial de boxeo, Ricky Hatton, habría muerto presuntamente ahorcado en su casa

La audiencia, que continuará en marzo de 2026, confirmó que el exboxeador, de 45 años, fue hallado inconsciente por su representante poco antes de emprender un viaje a Dubái.

(CNN) – Una investigación sobre la muerte del excampeón mundial de boxeo Ricky Hatton ha revelado que probablemente murió ahorcado en su domicilio el 14 de septiembre, según PA Media.

La forense principal de Manchester South, Alison Mutch, declaró en la audiencia que la causa provisional de la muerte fue ahorcamiento.

El tribunal forense escuchó que Hatton fue encontrado inconsciente por su representante, Paul Speak, en su domicilio de Manchester el 14 de septiembre.

La policía no había anunciado previamente la causa de la muerte.

Según PA Media, el tribunal escuchó que Hatton fue visto por su familia por última vez el 12 de septiembre y parecía estar bien.

Sin embargo, Hatton no acudió a un evento al día siguiente y su representante llegó a su domicilio la mañana del 14 para llevarlo en un vuelo a Dubai, donde lo encontró inconsciente.

La investigación sobre la muerte de Hatton se abrió el jueves y continuó hasta el 20 de marzo de 2026.

Hatton (derecha) pelea contra el ucraniano Vyacheslav Senchenko el 24 de noviembre de 2012. Scott Heavey/Getty Images

Hatton era apodado “El Sicario” y ganó títulos mundiales tanto en peso wélter como ligero durante una carrera en la que peleó contra boxeadores de la talla de Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao y Kostya Tszyu.

Sorprendentemente, hasta su derrota ante Mayweather en 2007, ostentaba un récord de 43 victorias y ninguna derrota. Se retiró en 2012 con un récord de 45 victorias y tres derrotas.

En los últimos años, el británico había hablado abiertamente sobre sus problemas con el alcohol, las drogas y la depresión. Sin embargo, Hatton tenía previsto volver al ring a finales de este año para una pelea de regreso contra Eisa Al Dah en Dubai el 2 de diciembre.

La noticia de la muerte de Hatton desató una oleada de homenajes en todo el mundo del boxeo, incluyendo a los excampeones mundiales Amir Khan y Tyson Fury.

Fury fue uno de los miles de asistentes al servicio conmemorativo de Hatton el 10 de octubre en Manchester, donde estuvo acompañado por el cantante de Oasis, Liam Gallagher, y el exfutbolista inglés Wayne Rooney, entre otros.

Aficionado al Manchester City, el cuerpo de Hatton se encontraba en un ataúd azul con la palabra “Blue Moon” escrita en un lateral, un homenaje a la famosa canción que sonaba antes de los partidos del Manchester City y que Hatton usaba como himno al caminar al ring.