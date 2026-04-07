Exaliados de Trump cuestionan su estabilidad mental por amenazas de “aniquilar toda una civilización” en Irán

(EFE) – Antiguos aliados del presidente Donald Trump solicitaron este martes su cese inmediato mediante la 25ª Enmienda, tras sus declaraciones sobre la posible aniquilación de una civilización entera en Irán.

“¡La 25 Enmienda! No ha caído ni una sola bomba sobre EE.UU. No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”, escribió la excongresista republicana Marjorie Taylor-Greene, quien rompió con Trump en noviembre pasado. El polémico comentarista Alex Jones también respaldó la medida.

Exigencias cruzadas contra el mandatario

La cuarta sección de la enmienda permite al vicepresidente y al Gabinete declarar al presidente incapacitado, requiriendo luego dos tercios del Congreso. La demócrata Ilhan Omar calificó a Trump como “lunático desquiciado” y pidió su destitución.

El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, impulsa una votación para limitar el uso de la fuerza militar en Irán. Trump negó haber recibido críticas sobre su salud mental. El ultimátum a Irán expira esta noche.