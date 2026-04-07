Exagente de la DINA Adriana Rivas queda más cerca de ser extraditada a Chile tras fallo judicial en Australia

La Justicia australiana rechazó el último recurso presentado por la exagente de la dictadura, quien además fue secretaria de Manuel Contreras. En Chile es requerida por su presunta participación en secuestros y desapariciones ocurridas en la década de 1970.

(Con información de EFE) – La exagente de la DINA Adriana Rivas, quien también se desempeñó como secretaria de Manuel Contreras, quedó más cerca de ser extraditada a Chile luego de que la Justicia australiana rechazara el último recurso con que buscaba frenar su entrega.

El Tribunal Federal de Australia desestimó la impugnación presentada por su defensa contra la decisión del gobierno de ese país que ya había autorizado la extradición. Con ello, Rivas perdió una de las últimas vías judiciales que mantenían suspendido su traslado a Chile.

Los abogados de la exagente argumentaban que los hechos imputados debían ser considerados crímenes de lesa humanidad y no secuestros agravados, tesis con la que buscaban cuestionar la validez del proceso. Sin embargo, el juez concluyó que los cargos estaban correctamente configurados como secuestro agravado y que las referencias a crímenes de lesa humanidad no cambiaban la naturaleza de los delitos, sino que entregaban contexto sobre su gravedad.

Rivas, de 72 años, es requerida por la justicia chilena por su presunta participación en el secuestro, interrogatorio y desaparición de siete personas durante la dictadura, en el marco de la represión ejercida por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo encabezado por Manuel Contreras.

Entre los casos por los que es investigada figuran los de Víctor Díaz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada al momento de su detención. La exagente ha negado las acusaciones en su contra.

Tras conocerse el fallo, la abogada de las familias de las víctimas, Adriana Navarro, calificó la decisión como “histórica” y sostuvo que el tribunal concluyó que no existía una base sólida para revisar la autorización de extradición. También destacó que la resolución reconoce la existencia de pruebas creíbles sobre la presunta participación de Rivas en los secuestros agravados por los que es requerida en Chile.

La exagente mantuvo durante años una extensa batalla judicial en Australia, país donde vivió por más de tres décadas. Fue detenida en Sídney en 2019, aunque su vínculo con esta causa es anterior: en 2006 regresó a Chile, fue arrestada por estos hechos y luego volvió a Australia, donde siguió litigando para evitar su extradición.

Con esta resolución, el proceso entra en una etapa decisiva y deja a Adriana Rivas más cerca de enfrentar a la justicia chilena por hechos ocurridos durante la dictadura.