Europa podría enfrentar escasez de combustible para aviones en tres semanas, dice un organismo del sector

Según informó CNN, el Consejo Internacional de Aeropuertos-Europa, que representa a más de 600 aeropuertos en todo el continente, instó a la Unión Europea a tomar medidas inmediatas para evitar una eventual escasez de combustible para aviones.

(CNN) – Europa podría enfrentar una escasez sistémica de combustible para aviones si el estrecho de Ormuz no se reabre de manera “significativa y estable” en las próximas tres semanas, ha advertido un grupo que representa a la industria aeroportuaria.

El Consejo Internacional de Aeropuertos-Europa (ACI) —que representa a más de 600 aeropuertos en todo el continente— instó a la UE a tomar medidas inmediatas para evitar tal escenario en una carta dirigida ayer a la Comisión Europea, la cual fue obtenida hoy por CNN.

Algunas de las medidas sugeridas incluyen la compra colectiva por parte de la UE y una flexibilización temporal de las normativas que obstaculizan la capacidad del continente para importar combustible para aviones.

El grupo también instó a la Comisión Europea a realizar su propia evaluación y seguimiento de la producción y disponibilidad de combustible para aviones.

Si llegara a producirse una crisis de suministro, advirtió el grupo, esta perturbaría gravemente el transporte aéreo y “dañaría significativamente la economía europea”, agravando el impacto del aumento de los precios del petróleo.

Cualquier escasez de combustible afectaría a las exportaciones de Europa —de las cuales el 26% se gestiona a través de los aeropuertos—, así como a los ciudadanos, a medida que se aproxima la temporada alta de viajes de verano, señaló el grupo.

CNN ha contactado a la Comisión Europea para solicitar comentarios.

Los precios del combustible para aviones se han duplicado desde que Estados Unidos e Israel entraron en conflicto con Irán, y es probable que el suministro se mantenga restringido durante meses, incluso si Irán reabre el estrecho de Ormuz con rapidez, declaró el miércoles Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Por Maisie Linford y Issy Ronald.