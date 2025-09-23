“Estoy esperando en la calle porque está todo cerrado para ti”: Macron se ve impedido de cruzar en las calles de Nueva York por culpa de la comitiva de Trump y lo llamó para quejarse

En un video que se ha hecho viral, se ve cómo Macron intenta negociar con un oficial para que lo deje pasar, pero el efectivo le pide disculpas y le dice que no puede hacerlo porque viene una comitiva.

Un inusual momento vivió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El jefe de Estado iba caminando por las calles de Nueva York junto a una comitiva diplomática francesa, pero no pudo cruzar en una calle que estaba cerrada por la policía estadounidense. ¿El motivo? El pronto paso de la comitiva del presidente Donald Trump.

En un video que se ha hecho viral, se ve cómo Macron intenta negociar con un oficial para que lo deje pasar, pero el efectivo le pide disculpas y le dice que no puede hacerlo porque viene una comitiva.

Ante eso, Macron sacó su celular y llamó al mismo Trump para decirle que no podía llegar a la embajada francesa porque las calles estaban cortadas para su paso.

“Adivina qué. Estoy esperando en la calle porque está todo cerrado para ti”, sostuvo Macron.