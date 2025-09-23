Mundo estados unidos

“Estoy esperando en la calle porque está todo cerrado para ti”: Macron se ve impedido de cruzar en las calles de Nueva York por culpa de la comitiva de Trump y lo llamó para quejarse

Por CNN Chile

23.09.2025 / 15:08

{alt}

En un video que se ha hecho viral, se ve cómo Macron intenta negociar con un oficial para que lo deje pasar, pero el efectivo le pide disculpas y le dice que no puede hacerlo porque viene una comitiva.

Un inusual momento vivió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El jefe de Estado iba caminando por las calles de Nueva York junto a una comitiva diplomática francesa, pero no pudo cruzar en una calle que estaba cerrada por la policía estadounidense. ¿El motivo? El pronto paso de la comitiva del presidente Donald Trump.

En un video que se ha hecho viral, se ve cómo Macron intenta negociar con un oficial para que lo deje pasar, pero el efectivo le pide disculpas y le dice que no puede hacerlo porque viene una comitiva.

Ante eso, Macron sacó su celular y llamó al mismo Trump para decirle que no podía llegar a la embajada francesa porque las calles estaban cortadas para su paso.

“Adivina qué. Estoy esperando en la calle porque está todo cerrado para ti”, sostuvo Macron.

 

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Trump dice que en Cuba “no hay autismo porque no tienen dinero para Tylenol”: El sistema de salud cubano lo contradice
Entra en vigor la ley Chao Cables: Obligará a empresas el retiro y ordenamiento de cables en desuso
Crimen impacta en Nueva Zelanda: Mujer mató a sus dos hijos y escondió sus cuerpos en maletas por años
Los lugares donde podrían ocurrir "sequías del día cero" durante esta década, según un nuevo estudio
Nuevo reglamento en supermercados: Todo lo que deben saber los consumidores
Victor Providel es citado a declarar como imputado en tercera arista del caso Monsalve