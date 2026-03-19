Estos son los 10 países más felices del mundo (el número uno repite por noveno año consecutivo)

Según la última edición del Informe Mundial sobre la Felicidad, los tres países más felices del mundo son Finlandia, Islandia y Dinamarca.

(CNN) – Si la felicidad fuera una prueba olímpica, los países nórdicos tendrían un puesto asegurado en el podio.

En realidad, los tres puestos del podio.

Según la última edición del Informe Mundial sobre la Felicidad, los tres países más felices del mundo son Finlandia, Islandia y Dinamarca.

Finlandia fue nombrada el país más feliz del mundo por novena vez consecutiva, un récord histórico, con Islandia en segundo lugar y Dinamarca en tercer lugar en la clasificación, que es elaborada por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford e incluida en el informe anual sobre la felicidad global.

Costa Rica tuvo una destacada actuación, ubicándose en el puesto número 4 —la mejor posición jamás alcanzada por un país latinoamericano—, pero luego volvemos a los países nórdicos, con Suecia y Noruega ocupando el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Otros tres países europeos aparecen entre los 10 primeros: Países Bajos en el puesto número 7, Luxemburgo en el número 9 y Suiza en el número 10.

Israel, el único país de Medio Oriente entre los 20 primeros, se hizo con el puesto número 8.

Este año, Estados Unidos ocupa el puesto 23, Canadá el 25 y el Reino Unido el 29. Este es el segundo año consecutivo en que ninguno de los países de habla inglesa —Estados Unidos, Nueva Zelanda, Irlanda, Australia, Canadá o el Reino Unido— figura entre los diez primeros.

Para determinar la clasificación, la encuesta mundial de Gallup pide a los participantes de 147 países que evalúen sus vidas utilizando la imagen de una escalera, donde el 10 representa la mejor vida posible y el 0 la peor. Cada participante proporciona una respuesta numérica en este escalafón, conocido como la Escalera de Cantril.

Los investigadores analizan seis factores, entre ellos el PIB per cápita, la esperanza de vida, la generosidad y las percepciones de libertad y corrupción, para explicar las variaciones entre países.

La clasificación se basa en un promedio de tres años, lo que suaviza las fluctuaciones provocadas por grandes acontecimientos como guerras o crisis económicas.

Los finlandeses reportaron una puntuación promedio de 7,764 para evaluar su satisfacción con la vida.

El profundo compromiso de Finlandia con la cooperación ayuda a explicar su permanencia en la cima de la clasificación, declaró en una entrevista John F. Helliwell, profesor emérito de economía de la Universidad de Columbia Británica y editor fundador del Informe Mundial sobre la Felicidad.

Helsinki, Finlandia, es la capital del país más feliz del mundo, según el Informe Mundial de la Felicidad. Paolo Picciotto/REDA/Universal Images Group/Getty Images

“Las sociedades exitosas cooperan ante la adversidad”, afirmó. “Los finlandeses lo saben. Y una vez que uno siente que está unido en esto, no hay límites para lo que se puede lograr”.

En comparación, los encuestados de Estados Unidos obtuvieron una calificación promedio de evaluación de la vida de 6,816.

Crisis juvenil

Los autores del informe han comenzado a prestar atención a lo que consideran una crisis en la felicidad de los jóvenes, mencionada por primera vez en la clasificación de 2024.

En la última edición, la encuesta reveló que las valoraciones de la vida entre los encuestados menores de 25 años en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han disminuido en casi un punto completo en la escala de 0 a 10 durante la última década.

El descenso es drástico, especialmente si se tiene en cuenta que la satisfacción promedio de los jóvenes en el resto del mundo ha aumentado, según datos de la Encuesta Mundial de Gallup.

“Se trata de un descenso alarmante en el bienestar de los jóvenes”, afirmó Helliwell. “Uno de los factores determinantes, especialmente en Estados Unidos, es la magnitud y la naturaleza del uso de las redes sociales”.

Sin embargo, la encuesta advierte que “las emociones negativas son cada vez más comunes en todas las regiones del mundo”.

Solo tres de los seis países de habla inglesa lograron entrar en el top 20, a pesar de estar entre los países más ricos del mundo. Nueva Zelanda obtuvo el mejor resultado, ubicándose en el puesto número 11, seguida de Irlanda en el número 13 y Australia en el número 15.

Costa Rica, que incluye la zona de playa de Tamarindo, es el país más feliz de Latinoamérica, según el Informe Mundial de la Felicidad. Federico Meneghetti/REDA/Universal Images Group/Getty Images

El consumo de internet es elevado prácticamente en todas partes, incluidas las redes sociales, según reveló la encuesta.

Sin embargo, un factor clave en la drástica disminución de la felicidad juvenil, según los investigadores, es la cantidad de horas que dedican a las redes sociales o a los videojuegos.

Si bien los expertos afirman que es importante limitar el tiempo que se pasa en internet en general, algunas formas de utilizarlo son más saludables que otras, como comunicarse con los seres queridos y aprender nuevas habilidades.

En efecto, Helliwell afirmó que el uso de las redes sociales es elevado entre los jóvenes latinoamericanos, pero que su bienestar es sólido y va en aumento.

Hizo hincapié en “la forma en que se utilizan las redes sociales” y añadió que una pregunta clave es “si realmente son redes sociales o redes antisociales”.

Según él, cierto nivel de consumo de Internet y redes sociales no es necesariamente negativo, y añadió: “Parece que hay un punto óptimo”.

“No quieres estar desconectado, pero tampoco quieres estar demasiado conectado”, señaló. “Con Internet, el exceso es perjudicial”.

Panorama complejo del bienestar global

Algunas tendencias no son necesariamente sorprendentes ni novedosas, independientemente del impacto de las redes sociales.

Los países que se encuentran al final de la clasificación, por ejemplo, suelen ser aquellos donde existe un conflicto geopolítico significativo. Por ejemplo, Afganistán quedó en último lugar, en el puesto 147, precedido por Sierra Leona.

Y los países ricos tendieron a seguir obteniendo buenos resultados, aunque algunos de los más ricos no lograron entrar en el top 20.

Los Emiratos Árabes Unidos aparecen en el puesto número 21, y Arabia Saudita se hizo con el puesto número 22, justo por delante de Estados Unidos.

Estocolmo es la capital de Suecia, uno de los cinco países nórdicos que figuran entre los 10 primeros del Informe Mundial de la Felicidad. Ryhor Bruyeu/iStockphoto/Getty Images

No obstante, el panorama emergente de la felicidad es complejo, y si bien hay muchos factores a considerar, la migración a un medio digital para producir y consumir información es clave.

“La era digital está transformando los fundamentos sociales y emocionales del bienestar en Europa”, afirmó Zeynep Ozkok, economista de la Universidad de San Francisco Javier, en un comunicado que acompañaba la clasificación.

Los efectos no son uniformes ni inevitables: dependen de quién seas, del entorno social en el que te desenvuelvas y del entorno digital que te rodee. Comprender estas interacciones es fundamental para desarrollar políticas que promuevan el bienestar en una sociedad cada vez más conectada.

Donde te devolvemos tu cartera perdida intacta

Si bien el fantasma del uso excesivo de las redes sociales sigue presente, los autores del estudio no son pesimistas.

Esto se debe, en parte, a que países de todo el mundo han comenzado a implementar medidas destinadas a proteger a los jóvenes de los peligros de las redes sociales.

Helliwell también encuentra esperanza en la capacidad de los investigadores para identificar tendencias que dan forma a la felicidad global, lo cual subraya los aspectos fundamentales.

En los países más felices, la gente no ha perdido de vista lo que es importante.

Copenhague, Dinamarca, es una de las muchas ciudades de los países nórdicos donde la calidad de vida contribuye a un notable nivel de felicidad. Westend61/Getty Images

Pensemos, por ejemplo, en encontrar el mejor lugar para perder la cartera. Sobra decir que es Finlandia.

“A todo el mundo le encanta vivir en un lugar donde espera que le devuelvan la cartera llena”, manifestó Helliwell.

Tampoco sorprende que los países nórdicos sigan dominando la encuesta, que se realiza por decimocuarta vez.

Estos países, situados en el norte de Europa, cuentan con sólidos sistemas sanitarios y educativos que brindan garantías cruciales para afrontar la convulsa vida moderna.

Pero Helliwell afirma que es importante no perder de vista la bondad que posee la mayoría de las personas, incluso más allá de los países que ocupan los primeros puestos en el ranking.

“El mundo está lleno de desconocidos amables”, señaló. “Si uno sabe eso, le afecta en todos los sentidos”.

Los 10 países más felices del mundo en 2026

(1) Finlandia

(2) Islandia

(3) Dinamarca

(4) Costa Rica

(5) Suecia

(6) Noruega

(7) Países Bajos

(8) Israel

(9) Luxemburgo

(10) Suiza

Al final de la lista

Afganistán se mantuvo como el país más infeliz del mundo, en el puesto 147, según la clasificación. Los demás países que se encuentran al final de la relación son: Botsuana (n.º 143), Zimbabue (n.º 144), Malaui (n.º 145) y Sierra Leona (n.º 146).