Mundo Viña 2026

Esteban Düch sigue con su filo político en Viña: “Ahora me parezco a Giorgio Jackson y me gritan devuelve los computadores”

Por CNN Chile

25.02.2026 / 00:59

{alt}

El comediante venezolano continuó su rutina en la Quinta Vergara con ácidas referencias a la política chilena, esta vez vinculando su aspecto físico con el exministro y reviviendo uno de los episodios más polémicos del estallido social.

En la recta final de su presentación en la tercera jornada del Festival de Viña del Mar, Esteban Düch mantuvo el filo político que caracterizó su debut.

El humorista, radicado en Chile hace más de 10 años, aseguró que ahora ha “agarrado chilenismos” al punto de que su aspecto físico se asemeja al del exministro Secretario General de Gobierno, Giorgio Jackson.

El cruce callejero

Düch relató entre risas que esta similitud le ha traído consecuencias en la vía pública: “Por eso ahora me gritan en la calle: ‘Jackson cu…, devuelve los computadores'”, lanzó, haciendo alusión directa a las críticas que recibió el excongresista durante el estallido social por presuntas irregularidades en la compra de computadores para organizaciones sociales.

El comentario sacó risas y aplausos en el público, que reconoció la agudeza del comediante para conectar con temas sensibles de la contingencia nacional.

DESTACAMOS

Mundo EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

En directo desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirige a la nación norteamericana para entregar los detalles de lo que ha sido su administración el último año, donde se espera aborde la situación económica del país, las tensiones por los aranceles y la guerra comercial con China.

LO ÚLTIMO

Cultura "Catador de empanadas", 31 Minutos y el "Guatón" Salinas: Esteban Düch conquista al "Monstruo" en su debut en Viña 2026
Esteban Düch emociona en Viña 2026 con homenaje a 31 Minutos y la inesperada aparición del "Guatón" Salinas
Esteban Düch recibe Gaviota de Plata en Viña 2026: "Cuando uno quiere a Chile, Chile te quiere de vuelta"
Usuarios de redes apuntan con memes a George Harris tras la buena rutina de Esteban Düch en Viña 2026
Esteban Düch sigue con su filo político en Viña: "Ahora me parezco a Giorgio Jackson y me gritan devuelve los computadores"
Trump bate récord por el discurso del Estado de la Unión más largo