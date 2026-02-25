Esteban Düch sigue con su filo político en Viña: “Ahora me parezco a Giorgio Jackson y me gritan devuelve los computadores”

El comediante venezolano continuó su rutina en la Quinta Vergara con ácidas referencias a la política chilena, esta vez vinculando su aspecto físico con el exministro y reviviendo uno de los episodios más polémicos del estallido social.

En la recta final de su presentación en la tercera jornada del Festival de Viña del Mar, Esteban Düch mantuvo el filo político que caracterizó su debut.

El humorista, radicado en Chile hace más de 10 años, aseguró que ahora ha “agarrado chilenismos” al punto de que su aspecto físico se asemeja al del exministro Secretario General de Gobierno, Giorgio Jackson.

El cruce callejero

Düch relató entre risas que esta similitud le ha traído consecuencias en la vía pública: “Por eso ahora me gritan en la calle: ‘Jackson cu…, devuelve los computadores'”, lanzó, haciendo alusión directa a las críticas que recibió el excongresista durante el estallido social por presuntas irregularidades en la compra de computadores para organizaciones sociales.

El comentario sacó risas y aplausos en el público, que reconoció la agudeza del comediante para conectar con temas sensibles de la contingencia nacional.