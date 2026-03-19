Estados Unidos está reevaluando la amenaza de una acción militar china en Taiwán

Una evaluación anual de amenazas realizada por la comunidad de inteligencia estadounidense señala que Pekín prefiere lograr la llamada unificación sin el uso de la fuerza.

(CNN) – En los últimos años, los círculos de inteligencia occidentales han mostrado una creciente preocupación ante la posibilidad de que China invada la isla autónoma de Taiwán el próximo año. Sin embargo, Estados Unidos ahora afirma que un ataque inminente es improbable.

Una evaluación anual de amenazas realizada por la comunidad de inteligencia estadounidense señala que Pekín prefiere lograr la llamada unificación sin el uso de la fuerza, y reconoce que un asalto anfibio sería extremadamente difícil y conllevaría un alto riesgo de fracaso, especialmente si Estados Unidos interviene.

“Es casi seguro que Pekín tendrá en cuenta diversos factores a la hora de decidir si recurre a la vía militar para la unificación y cómo lo hace, incluyendo la preparación del Ejército Popular de Liberación, las acciones y la política de Taiwán, y si Estados Unidos intervendrá militarmente o no en favor de Taiwán”, decía el informe, refiriéndose al Ejército Popular de Liberación de China.

En 2021, el almirante Philip Davidson, entonces al mando del Comando Indo-Pacífico, declaró que China quería estar preparada para invadir Taiwán en los próximos seis años. La premisa de que Pekín podría actuar en 2027 se conoció como la “ventana de Davidson”, lo que impulsó una mayor urgencia en la reforma militar de Taiwán.

Este análisis actualizado se produce en un momento en que el presidente Donald Trump ha intentado posponer una importante reunión con el líder chino Xi Jinping en Pekín, durante la cual se esperaba que una de las principales prioridades fuera la política estadounidense hacia Taiwán.

El gobernante Partido Comunista de China ha prometido “reunificarse” con la democracia autónoma, a pesar de no haber controlado nunca Taiwán, como parte de su plan de “rejuvenecimiento nacional”.

Aunque Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán y se ha negado durante mucho tiempo a decir si enviará apoyo militar en caso de conflicto, los funcionarios chinos han criticado anteriormente a Estados Unidos por interferir en sus asuntos internos en relación con Taiwán y han condenado las propuestas de venta de armas que podrían ascender a 25.000 millones de dólares.

China también ha recalcado con frecuencia su preferencia por la unificación pacífica. Sin embargo, la creciente frecuencia de las incursiones militares chinas alrededor de la isla y el empeoramiento de las relaciones entre Pekín y Taipéi han suscitado temores de que Xi pueda recurrir finalmente a la fuerza.

Preguntado el jueves sobre la evaluación más reciente de la inteligencia estadounidense, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, Lin Jian, instó a las instituciones estadounidenses a “dejar de exagerar la teoría de la ‘amenaza china'”.

“La forma de resolver la cuestión de Taiwán es un asunto que compete exclusivamente al pueblo chino y no admite injerencia de ninguna fuerza extranjera”, declaró Lin en una rueda de prensa habitual.

Preparándose para la guerra

Un reservista participa en un entrenamiento previo al combate durante el 41.º ejercicio militar anual Han Kuang en Taoyuan, Taiwán, el 11 de julio de 2025. Annabelle Chih/Getty Images

Aunque la última evaluación estadounidense matiza las suposiciones previas, los analistas afirman que no tendrá un impacto significativo en los esfuerzos de Estados Unidos, China y Taiwán para prepararse ante la posibilidad de un conflicto.

El informe de 2026 señalaba que el ejército chino seguía avanzando de forma constante pero desigual en el desarrollo de capacidades que utilizaría en cualquier intento de apoderarse de Taiwán y disuadir —y, si fuera necesario, derrotar— la intervención militar estadounidense.

En Taiwán, que ha ampliado el servicio militar obligatorio y ha aumentado el gasto en defensa, la confianza en el apoyo militar estadounidense en caso de guerra con China ha disminuido desde que Trump asumió el cargo.

Sin embargo, un alto funcionario de seguridad de Taiwán declaró a CNN que la revisión de la evaluación estadounidense no significa que la amenaza haya cesado. «Además de la continua injerencia política y las operaciones de frente unido, China sigue ajustando sus objetivos expansionistas y su calendario», afirmó el funcionario, añadiendo que Pekín está «reajustando su estrategia en función de los cambios en la postura disuasoria de Estados Unidos y sus aliados en el panorama geopolítico mundial».

La escalada de ataques contra Irán —donde Trump está considerando desplegar miles de tropas estadounidenses, según la agencia de noticias Reuters— también podría desviar la atención y los recursos de la seguridad en Asia.

“Taiwán sigue viendo el creciente poderío militar de China y las implicaciones derivadas del aventurismo militar estadounidense, como lo demuestran las campañas militares de la administración Trump en Venezuela e Irán, como una señal de que las grandes potencias pueden creer cada vez más que ‘la fuerza hace el derecho’”, dijo William Yang, analista sénior de International Crisis Group.

Al mismo tiempo, es probable que el apetito de China por el conflicto se haya visto disminuido por las dificultades para sostener su economía interna, que se está desacelerando, así como por una serie de destituciones en los altos mandos de sus propias fuerzas armadas.

«Al purgar los altos mandos militares, la cúpula dirigente ha descartado de facto la opción de una invasión durante al menos los próximos dos años», declaró Amanda Hsiao, directora para China de Eurasia Group, una consultora de riesgo político. «Pekín sigue considerando que el coste de una invasión a corto plazo es demasiado elevado, ya que podría descarrilar el desarrollo del país, la máxima prioridad de la dirigencia».