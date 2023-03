(CNN en Español) – El presidente de EE.UU. Joe Biden dijo el viernes que no está alarmado luego de las reuniones de alto perfil a principios de esta semana entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en Moscú. En cambio, Biden dijo que “somos nosotros los que ampliamos las alianzas”.

“Mira, no me tomo a China a la ligera. No tomo a Rusia a la ligera, pero creo que lo exageramos enormemente”, dijo Biden a los periodistas durante una conferencia de prensa en Ottawa, Canadá.

El mandatario señaló que, si bien los funcionarios estadounidenses advirtieron recientemente sobre señales de que China podría considerar aumentar su apoyo militar a Rusia, “todavía no lo han hecho”.

“No significa que no lo harán, pero aún no lo han hecho”, dijo Biden. “Y si algo sucede, Occidente se ha aliado significativamente más”.

Biden continuó citando una mayor cooperación entre alianzas, incluso a través del G7, Quad Alliance, ASEAN y AUKUS. Agregó que hasta el momento se ha reunido con el 80% de los líderes mundiales.

“Entonces, solo quiero ponerlo en perspectiva, no lo tomo a la ligera… Lo que están haciendo China y Rusia, y podría empeorar significativamente”, dijo Biden. “Pero pongámoslo en perspectiva. Somos coaliciones unidas: nosotros, Estados Unidos y Canadá”.