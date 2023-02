Estados Unidos anunció cooperación a Chile en medio de los siniestros que se combaten en la zona centro-sur del país, en el cual las principales regiones afectadas son las del Ñuble, Biobío y La Araucanía.

A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que “Estados Unidos y Chile tienen una larga historia de colaboración para prevenir y combatir incendios forestales. Apoyamos a Chile y suministraremos ayuda adicional en los próximos días y semanas”. Sumándose así a la ayuda internacional que han brindado países como España, México y Argentina.

I extend my deep condolences to the Chilean people as they confront devastating wildfires. The United States and Chile have a long history of collaboration to prevent and combat wildfires. We stand with Chile and will be providing additional aid in the coming days and weeks.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 6, 2023