Estados Unidos incauta otro buque frente a la costa de Venezuela, según una fuente

El operativo se produce en medio del anuncio de un “bloqueo” a petroleros venezolanos y de un endurecimiento de las medidas contra el sector petrolero del país, principal sustento de su economía.

(CNN) – Personal estadounidense abordó e incautó un buque frente a las costas de Venezuela, según un funcionario familiarizado con el asunto, en un momento en que el Gobierno de Donald Trump intensifica la presión sobre Caracas.

La operación fue dirigida por la Guardia Costera de Estados Unidos, con la ayuda de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Se llevó a cabo en aguas internacionales, según el funcionario.

Es el segundo caso conocido de una incautación de un buque cerca de Venezuela por parte de Estados Unidos en las últimas dos semanas. El 10 de diciembre, Estados Unidos incautó un gran petrolero llamado Skipper, que había sido sancionado por sus vínculos con Irán.

Trump dijo después que EE. UU. seguiría persiguiendo a los buques que transportaran petróleo venezolano. Asimismo, el presidente de Estados Unidos anunció esta semana un “bloqueo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

No quedó claro si el buque incautado este sábado estaba bajo sanciones.

La Guardia Costera remitió las preguntas sobre la operación a la Casa Blanca, que no respondió a una solicitud de comentarios.

Junto con las repetidas amenazas de Trump de lanzar ataques terrestres en territorio venezolano, las incautaciones de buques han aumentado la presión sobre Venezuela al atacar su sustento económico, que ya se encontraba bajo presión tras las nuevas sanciones impuestas al sector petrolero anteriormente este año.

Estados Unidos lleva ya meses ejerciendo presión sobre Venezuela, lo que ha incluido el envío de miles de tropas y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe, ataques contra supuestas embarcaciones narcotraficantes y repetidas amenazas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado a 104 personas en ataques que han destruido 29 presuntas embarcaciones narcotraficantes, ataques que el Gobierno de Trump ha presentado como un esfuerzo por acabar con los flujos ilegales de drogas y migrantes procedentes de Venezuela. Pero sus acciones también han apuntado a una campaña de presión generalizada sobre Maduro, cuya destitución, según sugirió la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, es el verdadero objetivo del Gobierno.

El anuncio de Trump esta semana de un “bloqueo” también subrayó el enfoque del presidente en el petróleo del país, al que, según él, Estados Unidos debería tener acceso si Maduro es derrocado.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) controla la industria petrolera del país. Chevron, con sede en Houston, es la única empresa estadounidense que perfora en Venezuela y paga un porcentaje de su producción a PDVSA en virtud de una exención de las sanciones.

Las reservas petroleras de Venezuela son las más grandes del mundo, pero operan muy por debajo de su capacidad debido a las sanciones internacionales. Gran parte del petróleo del país se vende a China.

Venezuela condenó el bloqueo esta semana, calificándolo de “una amenaza imprudente y grave”. Afirmó que continuará defendiendo su soberanía y sus intereses nacionales.