La tarde de este miércoles, la Policía del Capitolio de Estados Unidos ordenó una evacuación inmediata de todo el edificio.

La orden fue desalojar el espacio en que funcionan las dos cámaras del Congreso americano, ante una “posible amenaza aérea”.

Según consigna EFE, las autoridades policiales del recinto levantaron la alerta tras detectar un avión que se acercaba al Capitolio representando una “probable amenaza”.

Minutos después de ordenarse la evacuación, la propia Policía del complejo utilizó su cuenta oficial de Twitter para informar que el procedimiento se llevó a cabo “por precaución”.

Asimismo, descartaron la existencia de amenaza y aseguraron que prontamente entregaran más detalles sobre el hecho.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.

There is no threat at the Capitol.

More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 20, 2022