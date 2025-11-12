Estados Unidos: El Congreso aprueba paquete de financiamiento para reabrir el Gobierno federal

Las dos Cámaras del Congreso aprobaron poner fin al cierre federal más largo en la historia de EE.UU. y enviaron al presidente Donald Trump un proyecto de ley de financiamiento para reabrir el Gobierno.

(CNN)— Ambas cámaras del Congreso han votado ahora para poner fin al cierre federal más largo de la historia, enviando un proyecto de ley de financiación para reabrir el Gobierno al presidente Donald Trump para su firma.

La Cámara de Representantes votó este miércoles por la noche para dar aprobación final a un proyecto de ley a corto plazo para reabrir el Gobierno después de un récord de 43 días, poniendo fin a un estancamiento amargo de seis semanas sobre el destino de un programa de Obamacare detestado por los republicanos.

La votación final fue de 222-209.

De regreso en Washington por primera vez desde mediados de septiembre, casi todos los republicanos, junto con un puñado de demócratas, votaron a favor del proyecto de ley, que establece un nuevo plazo límite de financiación en el Congreso para el 30 de enero, pero algunos programas críticos implicados en el reciente cierre estarán exentos de futuras disputas políticas, ya que el proyecto de ley proporciona financiación para algunas agencias clave hasta el resto del año fiscal 2026.