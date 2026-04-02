Estados Unidos: Donald Trump destituyó a Pam Bondi de su cargo como fiscal general

Según señalaron fuentes, el presidente de Estados Unidos estaba frustrado con Bondi por varios motivos, entre ellos su gestión de los archivos de Jeffrey Epstein y el hecho de que no hubiera investigado ni procesado a suficientes oponentes políticos suyos.

(CNN) – Según una fuente cercana al asunto que habló con CNN, el presidente Donald Trump destituyó a Pam Bondi de su cargo como fiscal general.

Según Trump, será reemplazada temporalmente por el subprocurador general Todd Blanche, quien ejercerá como fiscal general interino.

El presidente escribió en Truth Social que Bondi “pasaría a un nuevo trabajo muy necesario e importante en el sector privado”, elogiándola por su labor en su administración y sin ofrecer ninguna razón específica para su partida.

“Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año. Pam hizo un trabajo extraordinario supervisando una represión masiva contra el crimen en todo el país, con una caída drástica de los homicidios a su nivel más bajo desde 1900”, escribió Trump.

Según fuentes, Trump estaba frustrado con Bondi por varios motivos, entre ellos su gestión de los archivos de Jeffrey Epstein y el hecho de que no hubiera investigado ni procesado a suficientes oponentes políticos suyos. Es la segunda secretaria del gabinete destituida en las últimas semanas; el mes pasado, Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

En los últimos días, Trump había hablado con sus aliados sobre la posibilidad de despedir a Bondi, y el miércoles conversó personalmente con ella sobre esa posibilidad, según fuentes. En la conversación, que una fuente describió como “difícil”, Trump indicó que a Bondi no le quedaba mucho tiempo en el cargo y que la reemplazaría pronto, según las mismas fuentes.

Según fuentes, a Bondi le dijeron que más adelante se le asignaría otro puesto, y dos personas indicaron que Trump barajó la posibilidad de nombrarla jueza tras su salida del Departamento de Justicia. Sin embargo, esa posibilidad pareció quedar descartada cuando Trump afirmó que ella abandonaría definitivamente el gobierno.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios.

Si bien Bondi se topó con importantes obstáculos para llevar a cabo la campaña de represalias que Trump deseaba, no siempre fue por falta de empeño. El Departamento de Justicia había logrado imputar al exdirector del FBI, James Comey, y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pero ambas acusaciones fueron desestimadas después de que un juez dictaminara que el fiscal estaba ejerciendo ilegalmente su cargo.

Un asunto que recientemente ha llamado la atención de Trump es la investigación sobre si el exdirector de la CIA, John Brennan, hizo declaraciones falsas al Congreso acerca de una evaluación de inteligencia de hace años sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Los fiscales de carrera en Miami informaron a funcionarios del Departamento de Justicia que no consideran que el caso sea sólido, pero siguen trabajando para presentar posibles cargos ante un tribunal federal de Washington D. C., según informó previamente CNN.

Según una persona familiarizada con el asunto, Bondi convocó el miércoles a Washington al fiscal jefe de Miami, que supervisa la investigación, para discutir el progreso y su convicción de que la investigación se estaba llevando a cabo con demasiada lentitud.

Según fuentes, algunos dentro del Departamento de Justicia interpretaron la reunión como un intento de demostrar que ella seguía adelante con las investigaciones que son prioritarias para el presidente.

Si bien Blanche asume el liderazgo del departamento por el momento, fuentes han informado a CNN que Trump está considerando reemplazar a Bondi con Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental, y que también se están barajando otras opciones.

La posibilidad de reemplazar a Bondi por Zeldin surgió por primera vez en enero, pero se disipó cuando la cobertura del caso Epstein dejó de ser noticia, según fuentes. Sin embargo, el lunes volvió a circular en el Ala Oeste el rumor de que Trump quería reemplazar a Bondi por Zeldin. Además, en los últimos días, Bondi había preguntado en privado a sus colaboradores si creían que su puesto corría peligro, según informaron fuentes a CNN, lo que indica que no estaba segura de cuál era su posición con el presidente.

Algunos miembros del círculo íntimo de Trump llevaban tiempo molestos por la forma en que Bondi había gestionado los archivos de Epstein, pues creían que sus declaraciones sobre el tema habían contribuido a crear la impresión de que la administración estaba ocultando indebidamente material al público.

Muchos se sintieron particularmente frustrados porque, en una entrevista con Fox News en febrero de 2025, Bondi afirmó que tenía una lista de clientes de Epstein “sobre mi escritorio para revisarla”, para luego ser acusada por el departamento de no existir tal lista. Desde entonces, Bondi ha aclarado que se refería a toda la documentación relacionada con la investigación de Epstein, como los registros de vuelos, y no a una lista específica de clientes.

Bondi se enfrenta a una citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para testificar sobre el caso Epstein a finales de este mes. Cuando compareció voluntariamente ante el comité a mediados de marzo, los legisladores demócratas se retiraron a la media hora. Pero los republicanos se quedaron e hicieron preguntas, y el presidente del Partido Republicano, James Comer, declaró posteriormente que ya no veía la necesidad de que volviera a testificar bajo juramento.

“Personalmente, no veo ninguna razón para que ella preste declaración”, dijo en aquel momento el republicano de Kentucky.

En las últimas semanas, Bondi había pasado más tiempo cerca de Trump, incluso acompañándolo a la Corte Suprema para las audiencias orales del caso de ciudadanía por derecho de nacimiento el miércoles. Esta es la estrategia opuesta a la adoptada por otros altos funcionarios de la primera administración Trump, quienes redujeron su tiempo con el presidente cuando consideraron que este se mostraba cada vez más insatisfecho con su trabajo.

Casey Gannon y Evan Perez, de CNN, contribuyeron a este reportaje.