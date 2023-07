(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes un “nuevo camino” para el alivio de la deuda de préstamos estudiantiles, después de que la Corte Suprema fallara en contra de su programa de condonación que habría beneficiado a millones de estadounidenses.

El nuevo plan ayudaría a tantos estadounidenses “como sea posible”, según el mandatario. “Nunca voy a dejar de luchar por ustedes. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proporcionarles el alivio de la deuda estudiantil que necesitan y para que puedan alcanzar sus sueños. Esto es bueno para la economía. Es bueno para el país”, dijo Biden desde la Casa Blanca horas después del fallo judicial.

Ahora bien, el presidente aclaró que implementar esta nueva estrategia “tomará más tiempo” que el programa inicial de condonación de deuda estudiantil. “No vamos a perder tiempo”, aseguró, “nos estamos moviendo con eso. Tomará más tiempo, pero lo haremos de inmediato“.

También añadió que el nuevo plan se acoge a la reciente decisión de la Corte Suprema, pues “se basará en una ley diferente, la Ley de Educación Superior de 1965“. En ese sentido, permitirá al secretario de Educación, Miguel Cardona, quien estuvo junto a Biden durante la declaración, “comprometer, perdonar o liberar préstamos bajo ciertas circunstancias”.

Según Biden, este camino es legalmente sólido y la mejor opción para su administración. Además, es una vía que los legisladores progresistas han alentado al presidente y a su Casa Blanca a seguir.

Los primeros detalles sobre el nuevo plan

(Crédito: Kevin Dietsch/Getty Images)

La propuesta también incluye una alternativa para la reanudación de pagos. Biden explicó que su gobierno creará un “programa temporal de pago” de 12 meses, que busca ayudar a los prestatarios que deban tomar decisiones difíciles para cumplir con sus obligaciones de deuda estudiantil cuando los cobros se reactiven en octubre.

En lugar de dejar que las personas caigan en la ruina financiera cuando no cumplan con sus pagos, Biden dijo que la alternativa temporal eliminará la amenaza de incumplimiento o de que la calificación crediticia de un prestatario se dañe durante los próximos años.

“Esto no es lo mismo que la pausa de los pagos a préstamos estudiantiles”, aclaró Biden.”Los pagos mensuales vencerán”, los cobros saldrán y los intereses comenzarán a acumularse.

“Si pueden pagar sus facturas mensuales, deben hacerlo”, continuó el presidente. Pero si no pueden, la alternativa les ayudará a evitar la ruina financiera.

El Departamento de Educación no remitirá a los prestatarios con pagos atrasados a las agencias de crédito durante 12 meses “para darles la oportunidad de ponerse al día”, dijo Biden.

El presidente también anunció que su administración reducirá los niveles para el plan de pago basado en los ingresos del 10 % al 5 % del ingreso disponible del prestatario.

La decisión de la Corte Suprema

(Crédito: Kevin Dietsch/Getty Images)

La Corte Suprema falló en contra de la condonación de los préstamos estudiantiles e invalidó un programa destinado a entregar hasta US$ 20.000 de alivio a millones de prestatarios que luchan con deudas pendientes.

La decisión fue 6-3 con el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribiendo para la mayoría conservadora.

Los estados liderados por republicanos y los conservadores que cuestionan el programa dicen que equivale a un intento ilegal de borrar un estimado de US$ 430.000 millones de deuda de préstamos estudiantiles federales bajo el pretexto de la pandemia.

Roberts dijo que la administración de Biden y el secretario de Educación reescribieron la ley.

“El plan integral de cancelación de deuda del secretario no puede llamarse justamente una exención: no solo anula las disposiciones existentes, sino que las aumenta y amplía drásticamente”, escribió Roberts. “Por amplio que sea el significado de ‘renunciar o modificar’, ese lenguaje no puede autorizar el tipo de reescritura exhaustiva del estatuto que ha tenido lugar aquí”.

La Casa Blanca trató de utilizar la autoridad de la Ley HEROES para condonar la deuda.

Roberts dijo que el Gobierno necesitaba la autorización directa del Congreso.”La cuestión aquí no es si algo debe hacerse; es quién tiene la autoridad para hacerlo”.

Los disidentes liberales dijeron que la mayoría está básicamente tomando decisiones políticas.”La Corte actúa como si fuera un árbitro de disputas políticas y normativas, más que de casos y controversias”, escribió la jueza Elena Kagan.

Acusó al tribunal de sustituir “una vez más al Congreso y al Poder Ejecutivo, y a los cientos de millones de personas a las que representan, en la toma de las decisiones políticas más importantes y controvertidas de esta nación”.

Crítica a los republicanos

En sus breves comentarios, Biden también criticó a los republicanos y los “intereses especiales” por “arrebatar” el alivio de la deuda “de las manos de millones de estadounidenses”.

“Sabes que estos funcionarios republicanos simplemente no podían soportar la idea de proporcionar alivio a los estadounidenses de clase media y trabajadora”, dijo Biden, acusándolos de una hipocresía “impresionante”.

“Creo que la corte malinterpretó la Constitución”, agregó Biden después.