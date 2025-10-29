Estados Unidos: Avión militar casi chocó de frente contra camión durante aterrizaje de emergencia

No se reportaron personas heridas tras la impactante situación.

Una situación de película se vivió en una carretera en Oklahoma, Estados Unidos.

Y es que un avión militar de la Guardia Nacional Aérea de Oklahoma debió realizar un aterrizaje de emergencia, cuando casi impactó contra un camión.

Medios locales reportaron que el hecho ocurrió cerca de las carreteras Southeast 119th Street y Sooner Road, y que fue captado por la cámara del conductor del camión, quien sin duda vivió un impactante momento.

El hombre casi fue golpeado de frente; sin embargo, la aeronave sorteó la distancia y terminó impactando contra dos postes del tendido eléctrico.

Si bien se registró un pequeño incendio, este logró ser controlado rápidamente.

Además, se informó que las dos personas que iban a bordo del avión fueron evacuadas y quedaron sin lesiones.

En tanto, el conductor del camión expresó a medios locales que el hecho fue algo sacado de una película.

Hasta el momento no se han entregado detalles sobre qué habría originado el aterrizaje forzoso.