Mundo estados unidos

Estados Unidos: Avión militar casi chocó de frente contra camión durante aterrizaje de emergencia

Por CNN Chile

29.10.2025 / 10:45

{alt}

No se reportaron personas heridas tras la impactante situación.

Una situación de película se vivió en una carretera en Oklahoma, Estados Unidos.

Y es que un avión militar de la Guardia Nacional Aérea de Oklahoma debió realizar un aterrizaje de emergencia, cuando casi impactó contra un camión.

Medios locales reportaron que el hecho ocurrió cerca de las carreteras Southeast 119th Street y Sooner Road, y que fue captado por la cámara del conductor del camión, quien sin duda vivió un impactante momento.

El hombre casi fue golpeado de frente; sin embargo, la aeronave sorteó la distancia y terminó impactando contra dos postes del tendido eléctrico.

Si bien se registró un pequeño incendio, este logró ser controlado rápidamente.

Además, se informó que las dos personas que iban a bordo del avión fueron evacuadas y quedaron sin lesiones.

En tanto, el conductor del camión expresó a medios locales que el hecho fue algo sacado de una película.

Hasta el momento no se han entregado detalles sobre qué habría originado el aterrizaje forzoso.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País UDI oficia a Cancillería para que "transparente" costos de la campaña de Bachelet a la Secretaría General de la ONU
Gobierno ingresa proyecto que busca reducir las contribuciones de adultos mayores: ¿En qué consiste?
Los detalles del asesinato del trabajador de servicentro que intentó separar una pelea en Pedro Aguirre Cerda
Temblor se registra en el norte del país: ¿Dónde fue y qué magnitud alcanzó?
Inauguran la mayor mina de oro en Chile tras una inversión de US$ 2.100 millones: Pertenece a la sudafricana Gold Fields
La Roja femenina logró aplastante triunfo ante Bolivia en la Liga de Naciones: ¿Qué se viene ahora?