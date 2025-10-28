EE. UU. nuevamente lanzó ataque contra embarcaciones que “traficaban droga” en el Pacífico: Se reportaron 14 muertos

Este es el primer ataque múltiple de los 11 reportados hasta el momento por Washington. Autoridades estadounidenses afirmaron que las embarcaciones "transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos".

(CNN Español) — Estados Unidos lanzó tres ataques contra cuatro embarcaciones que “traficaban drogas” en aguas internacionales del este del Pacífico el lunes, con un saldo de 14 muertos y un sobreviviente, según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos”, aseguró en X el titular de Defensa del Gobierno de Donald Trump. Según reportó, las naves era operada por organizaciones terroristas designadas.

Se trata del primer ataque múltiple de los 11 reportados hasta el momento por Washington, que por ahora no ha proporcionado pruebas que respalden las acusaciones.

Hegseth dijo que el Comando Sur de EE.UU. inició el protocolo de búsqueda y rescate para dar con el sobreviviente. “Las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, dijo el funcionario.

Ante la consulta de CNN, la Secretaría de Marina de México informó que las operaciones estadounidenses “se llevaron a cabo en aguas internacionales y no estaban cerca de las costas mexicanas”.

Sin embargo, las autoridades no hicieron comentarios sobre lo señalado por Hegseth sobre el operativo de rescate del sobreviviente.

El funcionario estadounidense detalló que había cuatro personas a bordo en cada una de las tres primeras naves atacadas, y tres tripulantes en la cuarta embarcación.

Lizbeth Padillla, Mauricio Torres y Uriel Blanco colaboraron con este reporte.