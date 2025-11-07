Estados Unidos: 40 aeropuertos cancelarán vuelos en todo el país por el cierre del Gobierno

La lista de aeropuertos mencionados en la orden de la Administración Federal de Aviación emitida este jueves incluye los tres principales aeropuertos de Nueva York: LaGuardia, John F. Kennedy Internacional y Newark Liberty Internacional. Otros aeropuertos afectados en el noreste incluyen Boston Logan Internacional, Filadelfia Internacional y Teterboro en Nueva Jersey.

(CNN) — Millones de estadounidenses que esperan volar este mes podrían ver sus planes frustrados si el cierre del Gobierno se prolonga.

A partir del viernes, el Gobierno de Trump reducirá los vuelos en 40 aeropuertos de todo el país si continúa el cierre.

Los 30 aeropuertos principales de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) se encuentran entre los que figuran en la lista preliminar de los que se prevé que se verán afectados, según informó a CNN una fuente de la FAA con conocimiento directo de la situación.

Varias aerolíneas importantes han cancelado preventivamente cientos de vuelos programados para el viernes. Las cancelaciones afectarán a las aerolíneas como un día de clima intenso, dijo un funcionario de una aerolínea a CNN. Sin embargo, a diferencia de una tormenta, estarán distribuidas en varias ciudades en vez de una región geográfica.

Esto es lo que debes saber si la pesadilla de los viajes se convierte en realidad el viernes.

Estados Unidos: ¿Qué 40 aeropuertos perderán vuelos?

La reducción de vuelos se limitará a 40 “mercados de alto volumen de tráfico”, dijo el administrador de la FAA, Bryan Bedford. “Vamos a pedir a las aerolíneas que colaboren con nosotros para reducir sus horarios”.

La lista de aeropuertos mencionados en la orden de la FAA emitida este jueves incluye los tres principales aeropuertos de Nueva York: LaGuardia, John F. Kennedy Internacional y Newark Liberty Internacional. Otros aeropuertos afectados en el noreste incluyen Boston Logan Internacional, Filadelfia Internacional y Teterboro en Nueva Jersey.

Estos son los aeropuertos en otras regiones que verán recortes a partir del viernes:

Medio Oeste: Indianápolis Internacional, Chicago Midway Internacional, Chicago O’Hare Internacional, Cincinnati/Northern Kentucky Internacional, Detroit Metropolitan Wayne County, Louisville Internacional y Minneapolis-St. Paul Internacional.

Sur: Charlotte Douglas Internacional, Dallas Love Field, Dallas-Fort Worth Internacional, Fort Lauderdale-Hollywood Internacional, Hartsfield-Jackson Atlanta Internacional, Houston Hobby, George Bush Intercontinental de Houston, Memphis Internacional, Orlando Internacional, Miami Internacional y Tampa Internacional.

Área de Washington: Baltimore/Washington Internacional, Washington Dulles Internacional y Ronald Reagan Washington Nacional.

Oeste: Denver Internacional, Las Vegas McCarran Internacional, Los Ángeles Internacional, Oakland Internacional, Ontario Internacional, Portland Internacional, Phoenix Sky Harbor Internacional, San Diego Internacional, Seattle/Tacoma Internacional, San Francisco Internacional y Salt Lake City Internacional.

Hawai y Alaska: Anchorage Internacional y Honolulu Internacional.

Muchos otros aeropuertos también podrían verse afectados, ya que los vuelos desde las principales ciudades donde se imponen recortes de la FAA viajan a aeropuertos más pequeños.

¿Cuántos vuelos se cancelarán en Estados Unidos?

El volumen de vuelos se reducirá un 10 %, declaró este jueves el secretario de Transporte, Sean Duffy. Sin embargo, no especificó si se refiere al 10 % del volumen de vuelos en los 40 aeropuertos afectados o al 10 % de todos los vuelos en Estados Unidos, lo cual representaría una cantidad significativamente mayor.

En cualquier caso, una reducción del 10 % podría resultar en miles de vuelos cancelados diariamente, un recorte sin precedentes.

Los responsables de las aerolíneas afirmaron que el jueves se les comunicó que debían reducir un 4 % los vuelos en esos aeropuertos a partir del viernes, aumentando un 1 % cada día que se prolongara el cierre.

¿Qué aerolíneas cancelaron vuelos para este viernes en EE. UU.?

Mientras que la mayoría de las principales aerolíneas dijeron que el impacto sería limitado o que están evaluando el posible impacto, las cuatro aerolíneas más grandes de EE.UU. cancelaron preventivamente cientos de vuelos programados para el viernes.

Delta Air Lines canceló alrededor de 170 vuelos regionales y principales que estaban programados para el viernes, y se cancelarán más vuelos regionales, dijo un portavoz de la aerolínea a CNN.

United Airlines declaró a CNN que cancelará preventivamente unos 200 vuelos a partir del viernes, aproximadamente el 4 % del horario del viernes de la aerolínea y en su mayoría vuelos regionales. Se cancelará aproximadamente un 4 % nuevamente el sábado y el domingo, según dijo la aerolínea.

American Airlines indicó que espera que “la gran mayoría” de los vuelos de sus clientes no se vean afectados y que los servicios internacionales de larga distancia se mantendrán según lo programado.

American redujo los horarios de vuelos en un 4 % en 40 aeropuertos desde el viernes hasta el lunes, lo que equivale a cerca de 220 vuelos cancelados cada día, citando el requisito de la FAA, según la portavoz de la aerolínea Sarah Jantz. “Incluso con estas cancelaciones, planeamos operar alrededor de 6.000 vuelos diarios”, comentó Jantz a CNN.

Alrededor de 100 vuelos de Southwest Airlines serán cancelados el viernes, según la aerolínea. Un portavoz de Southwest instó al Congreso a “resolver inmediatamente su estancamiento” y dijo que la aerolínea está determinando los ajustes de horario necesarios para cumplir con las reducciones de vuelos de la FAA.

Tengo planes de viaje para los próximos días. ¿Qué debo hacer?

“Si vuelas el viernes o en los próximos 10 días y necesitas estar allí o no quieres quedarte varado, te recomiendo reservar un boleto alternativo con otra aerolínea”, publicó Barry Biffle, director ejecutivo de Frontier Airlines, en Instagram. El post ya no estaba disponible la noche de este jueves.

“No reserves un boleto básico. Por ejemplo, reserva en clase Económica con Frontier para poder aprovechar el valor del boleto, ya que los cambios son gratuitos o puedes obtener un crédito”, escribió Biffle. “Si tu vuelo se cancela, las probabilidades de quedarte varado son altas, así que te recomiendo tener un boleto de respaldo con otra aerolínea”.

Delta Air Lines y United Airlines ofrecen exenciones para que los pasajeros que no deseen volar puedan cambiar sus boletos sin cargos.

También es recomendable reservar directamente con la aerolínea en lugar de a través de una página web de terceros. Esto se debe a que, si tu vuelo se cancela, podrías tener que tratar con otra parte para resolver el problema.

Y trata de evitar reservar vuelos con escalas. Según el Grupo de Investigación de Interés Público de EE.UU., cuantas más escalas tenga que hacer para llegar a su destino, mayor será la probabilidad de que su vuelo se retrase o se cancele.

¿Qué pasa si estoy atrapado en otro aeropuerto y mi vuelo es cancelado? ¿Alguien pagará por un hotel?

El Departamento de Transporte no ha dicho qué compensación –si es que hay alguna– se dará a los viajeros que pierdan sus vuelos de conexión o que, de otro modo, queden atrapados en otra ciudad debido al cierre.

Delta Air Lines aseguró que no hay compensación disponible para interrupciones que la compañía no pueda controlar.

“Tenga en cuenta que los reembolsos de gastos no están disponibles para vuelos que se retrasen o cancelen debido a eventos meteorológicos adversos u otras circunstancias fuera del control de Delta, incluyendo, sin limitación, hoteles, autos de alquiler, comidas, transporte terrestre y otros gastos prepagados”, informó Delta en un comunicado.

Cancelaciones de vuelos en Estados Unidos: ¿Por qué ocurre?

El cierre del Gobierno, que comenzó el 1 de octubre, ha impedido que muchos empleados federales reciban su salario.

Los controladores de tráfico aéreo y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) son considerados empleados esenciales durante el cierre y se espera que vayan a trabajar. Sin embargo, no están recibiendo sueldo y algunos han tenido que buscar otras fuentes de ingresos para pagar sus facturas.

“Los controladores están renunciando todos los días debido a la prolongación del cierre”, afirmó Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo. “También nos faltan 400 controladores, más que en el cierre de 2019”.

Según un análisis de CNN, se han reportado más de 400 casos de escasez de personal en las instalaciones de la FAA desde que comenzó el cierre.

Si los aeropuertos tienen poco personal, ¿sigue siendo seguro volar?

Cuanto más se prolongue el cierre, mayores serán los riesgos, especialmente si los controladores aéreos pasan más tiempo sin cobrar, según declaró un líder sindical a principios de esta semana. Sin embargo, las autoridades federales afirman que la reducción del número de vuelos mejorará la seguridad.

“Cada día que esto continúa, el mañana es ahora menos seguro que hoy”, dijo Daniels a CNN a principios de esta semana.

Pero los recortes de vuelos recién anunciados ayudarán a mantener la seguridad, dijo el jueves la jefa de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

“ESTO es gestión de la seguridad, la base misma de nuestro sistema de aviación, y es lo correcto”, publicó en X la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), Jennifer Homendy.

“La NTSB ha declarado repetidamente que los bajos niveles de personal de control de tráfico aéreo, las horas extras obligatorias y las semanas laborales de seis días tienen un impacto directo en la #seguridad”.

Alexandra Skores, Forrest Brown, Aaron Cooper, Tori B. Powell y David Williams, de CNN, contribuyeron a este informe.