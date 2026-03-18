Estados del Golfo advierten que ataques a instalaciones energéticas amenazan la seguridad mundial: “Representan una grave escalada”

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos enfatizó que atacar la infraestructura energética constituye una amenaza directa no solo para el suministro energético mundial, sino también para la seguridad regional.

(CNN) – Los países árabes del Golfo Pérsico advirtieron este miércoles que los ataques contra la infraestructura energética vinculada al yacimiento de gas natural de South Pars, en Irán, representan una grave amenaza para la seguridad energética mundial y la estabilidad regional.

Teherán acusó el miércoles a Estados Unidos e Israel de atacar partes de las instalaciones de producción de petróleo y gas natural de Irán, incluido el yacimiento de gas natural de South Pars, el más grande del mundo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos subrayó en un comunicado que “atacar las instalaciones energéticas vinculadas al yacimiento de South Pars en la República Islámica de Irán [una extensión del yacimiento North Field de Qatar] representa una grave escalada”.

El ministerio afirmó que atacar la infraestructura energética constituye una amenaza directa no solo para el suministro energético mundial, sino también para la seguridad regional. Advirtió sobre los posibles daños ambientales y los riesgos para la población civil, la navegación marítima y las instalaciones industriales críticas.

Los Emiratos Árabes Unidos pidieron el estricto cumplimiento del derecho internacional e instaron a todas las partes a evitar atacar infraestructuras vitales bajo ninguna circunstancia, haciendo hincapié en la necesidad de preservar la estabilidad en la región.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, calificó el presunto ataque contra instalaciones vinculadas a South Pars como un “paso peligroso e irresponsable en medio de la actual escalada militar en la región”.

Advirtió que tales acciones amenazan no solo la seguridad energética, sino también el medio ambiente y la seguridad de las poblaciones de toda la región, y reiteró los llamamientos a la moderación y la desescalada.

Por Mohammed Tawfeeq.