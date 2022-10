(EFE) – Paul Pelosi, esposo de la de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, superó este viernes con éxito la operación a la que fue sometido tras haber sido agredido en su casa de San Francisco (California).

El portavoz de la política demócrata, Drew Hammill, indicó en un comunicado que fue intervenido por una fractura en el cráneo y de diversas heridas graves en el brazo derecho y en las manos.

“Sus médicos esperan una recuperación total”, señaló Hammill en esa nota, donde transmitió el agradecimiento de la familia hacia las muestras de solidaridad recibidas tras la agresión.

Paul Pelosi, de 82 años, fue atacado cuando se encontraba en el domicilio familiar por un hombre, identificado como David Depape, de 42 años, que irrumpió en la vivienda al grito de “¿Dónde está Nancy?”, aunque ella no encontraba en ese momento en la casa.

Depape, que está bajo custodia policial, será acusado de intento de asesinato con arma y de agresión, entre otros delitos.

El jefe de Policía de San Francisco, William Scott, indicó este viernes en una conferencia de prensa que la llamada de alerta se produjo a las 02.27 hora local de la madrugada en San Francisco (09.27 GMT).

Cuando la Policía llegó a la casa, se encontró a Paul Pelosi y al sospechoso forcejeando y agarrando al mismo tiempo un martillo.

El atacante logró hacerse con el martillo y agredió al marido de la congresista, motivando que los agentes lo agarraran inmediatamente y lo desarmaran para detenerlo.

El jefe de Policía señaló que la investigación aún sigue abierta y que se desconoce, de momento, el motivo del allanamiento.

El suceso tiene lugar a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 8 de noviembre.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en una declaración que el presidente, Joe Biden, llamó por la mañana a Nancy Pelosi para solidarizarse con lo sucedido y condenar “la violencia”.

