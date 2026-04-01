España dejará de conceder residencias temporales por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos

Esta vía para obtener una residencia temporal se considera más ágil que las otras contempladas en el Reglamento de Extranjería.

(CNN en Español) – A partir de junio, España dejará de conceder residencias temporales por razones humanitarias a quienes provengan de Venezuela, según confirmó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, en la estatal Radio Nacional de España (RNE).

Este tipo de autorización se ha concedido especialmente durante los últimos ocho años a los venezolanos a raíz de la interpretación realizada por el Ministerio del Interior de una sentencia de la Audiencia Nacional de junio del 2018, en la que se reconocía el derecho a acceder a este tipo de residencia a una persona con nacionalidad venezolana una vez acreditadas las amenazas que recibía en su país natal por participar en actividades relacionadas con la oposición, detalló a CNN Nathaly Alviarez, abogada venezolana afincada en Madrid y directora del despacho VCA Firm.

Una vía para obtener una residencia temporal que se considera más ágil que las otras contempladas en el Reglamento de Extranjería, dado que la carga de documentación solicitada es menor a la de otras residencias, añadió Alviarez.

Solo en 2025 se concedieron 57.334 autorizaciones de este tipo, la gran mayoría a venezolanos, según datos proporcionados por la Oficina de Asilo y Refugio.

Se abre otra vía: la regularización extraordinaria

Ante las dudas que puede generar este anuncio, Saiz aseguró que esto no dificultará “en modo alguno” el acceso de los venezolanos a las diferentes vías de regularización y solicitud de residencia contempladas en el Reglamento de Extranjería.

“Esta es una cuestión importante, no de fondo, sino de formas”, destacó además Saiz en la entrevista con RNE, quien apuntó que muchas personas podrán beneficiarse de la regularización extraordinaria que el Gobierno pondrá en marcha este mes de abril —una vez el Consejo de Estado haya ofrecido su dictamen— y que prevén que beneficie a medio millón de personas en situación administrativa irregular hasta el próximo 30 de junio, cuando cerrarán el plazo de solicitudes.

Pasado este período, Saiz apuntó que seguirán en pie las diferentes vías de regularización contempladas en el Reglamento de Extranjería y que desde 2025 se articulan a través de cinco figuras de arraigo.

Con la decisión de poner fin a la vez a las residencias por razones humanitarias y al plazo de solicitudes para la regularización extraordinaria, “España está reconociendo que ya la situación de los venezolanos se ha equiparado al resto del mundo, que no hay ninguna situación excepcional que haya que proteger en Venezuela”, comentó Alviarez a CNN.

Así las cosas, los venezolanos que deseen llegar a partir de junio deberán cumplir los requisitos específicos de cada residencia, añadió Alviarez. Esto es, o bien cumplir con los requisitos recogidos en el reglamento general de extranjería, “o bien las residencias que se establecen para casos particulares económicos, como por ejemplo residencias por razones económicas, como son los nómadas digitales, emprendimientos o trabajadores altamente cualificados”.