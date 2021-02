La actriz británica Esmé Bianco (38) se sumó a la larga lista de mujeres que han acusado al cantante Marilyn Manson (52) de abuso.

Bianco, conocida por haber interpretado a Ros en la serie Game of Thrones, dio su testimonio al medio The Cut, en el que aseguró que el músico la trataba como una prisionera, controlando cada aspecto de su vida.

Manson fue el ídolo de la actriz durante su adolescencia. Se conocieron en 2005, pero el comienzo de su relación se remonta a 2009, cuando ella viajó desde Londres a Los Ángeles para grabar escenas del video de I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Después de eso, comenzaron un romance a distancia cuando ella estaba casada.

En marzo de 2011, dejó a su esposo y se fue a vivir con el músico. Él le decía cómo vestirse, cuándo dormir y cuándo podía salir de su departamento en West Hollywood. “Básicamente, me sentí como una prisionera. Estaba completamente controlada por él. Llamaba a mi familia escondida en el armario“, relató.

Un testigo le dijo a The Cut que el rockero mostraba las escenas de sexo de Bianco en GoT y les decía: “esa es mi novia, es una puta”.

Bianco acusó que Manson la cortó repetidamente con un cuchillo, la mordió y la azotó. Dijo que se decidió a dejarlo cuando la persiguió con un hacha una noche de mayo de 2011.

“No es un artista incomprendido. Se merece estar tras las rejas por el resto de su vida”, afirmó la actriz, quien sostuvo que el cantante es un “monstruo que casi me destruye y casi destruye a tantas mujeres”.

Anteriormente, Manson calificó las acusaciones de otras víctimas como “horribles distorsiones de la realidad”.