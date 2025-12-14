“Es un héroe, 100%”: Transeúnte fue aclamado luego de desarmar a uno de los atacantes en tiroteo en Australia

Uno de los tiradores de Bondi Beach en Sidney fue intervenido por un hombre que desde entremedio de un estacionamiento se le abalanzó y logró desarmarlo para reducirlo. En total son al menos 15 las víctimas fatales del ataque antisemita.

(CNN) – Un transeúnte que está siendo aclamado como un héroe por enfrentar a uno de los hombres armados durante el ataque de Bondi Beach ha sido sometido a cirugía después de resultar herido en el ataque, dijo su primo.

El hombre fue visto en imágenes ampliamente difundidas en redes sociales forcejeando con uno de los tiradores para quitarle un arma. Recibió un disparo y fue trasladado al hospital para ser operado, según informó 7News, afiliada de CNN.

En declaraciones a 7News desde afuera de un hospital de Sydney, su primo dijo que los médicos le habían dicho que su pariente estaba “bien” y que pronto podrían entrar y visitarlo.

“Es un héroe, 100%, es un héroe”, dijo. “Sufrió dos tiros: uno en el brazo y otro en la mano”.

Las imágenes en redes sociales mostraron a un transeúnte forcejeando con uno de los pistoleros del tiroteo masivo de Bondi Beach el domingo. Posteriormente, el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, lo elogió como un “auténtico héroe”.

En la versión completa del vídeo, después de ser desarmado por el transeúnte, el tirador parece reposicionarse en un puente, rearmarse y comenzar a disparar nuevamente.

Mira el video del momento: