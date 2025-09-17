En medio de visita al Reino Unido: Proyectan imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein en fachada del Castillo de Windsor

Mundo castillo de windsor

Proyectan imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein en fachada del Castillo de Windsor

17.09.2025 / 12:06

Autoridades británicas informaron que cuatro personas fueron detenidas por sospechas de comunicaciones maliciosas luego de un acto público en Windsor.

En el marco de la visita del presidente Donald Trump a Reino Unido, un grupo de personas proyectó imágenes del mandatario junto a Jeffrey Epstein en uno de los pilares de la fachada del Castillo de Windsor.

El mandatario llegó a la nación europea en medio de su gira y el castillo es uno de los lugares que visitará. Como forma de protesta, se proyectaron las imágenes que muestran a Trump junto al convicto sexual.

Las autoridades británicas informaron que cuatro personas fueron detenidas por sospechas de comunicaciones maliciosas luego de un acto público en Windsor. Los arrestados son cuatro hombres de entre 36 y 60 años y son de diferentes puntos de Inglaterra. Se encuentran bajo custodia policial.

Este particular recibimiento continúa con otros gestos, ya que ha estado dando vueltas por Londres un camión con pantallas donde se observa la imagen de Trump y Epstein con la frase “bienvenido a Reino Unido, Donald”.

Cabe recordar que el príncipe Andrés y hermano del rey Carlos III, también ha sido apuntado por vínculos con Jeffrey Epstein.

Está previsto que el mandatario norteamericano se reúna con el rey Carlos III. Previamente, fue recibido por parte de los príncipes de Gales, William y Kate.

