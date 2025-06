“Empecé a sentir entumecimiento en el músculo”: Mujer relata cómo fue ataque con jeringa en festival de música en Francia

"Después de unos 30 minutos, apareció la marca de la inyección", contó Manon a CNN, luego de lo vivido el fin de semana durante el Festival de la Música donde cerca de 150 personas denunciaron haber sido inyectadas.

(CNN) – Eran alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando la multitud ya se había dispersado en las calles de Burdeos, cuando Manon sintió el pinchazo de una aguja hipodérmica que se le clavaba en el brazo.

“Alguien me tocó el antebrazo izquierdo. Empecé a sentir entumecimiento en el músculo, como cuando te ponen una vacuna. Después de unos 30 minutos, apareció la marca de la inyección”, recordó a CNN.

A pesar de no saber qué le habían inyectado ni quién lo había hecho, dijo que “no quería entrar en pánico”.

Manon, de 22 años, fue una de las casi 150 personas en Francia que denunciaron haber sido pinchadas con jeringas durante un festival nacional de música callejera el fin de semana. Según el Ministerio del Interior, aún no está claro si se utilizaron drogas para violación en citas, como Rohypnol o GHB, en los ataques con agujas, que tuvieron lugar en todo el país y parecen haber involucrado a varios agresores.

Antes del festival, que atrajo a multitudes de millones de personas a las calles, una influencer feminista había advertido que se habían hecho llamados en las redes sociales para que se atacara a las mujeres con jeringas.

Después de pasar desde las 4 am hasta las 7 am del domingo en la sala de emergencias, Manon compartió un video de su experiencia en TikTok.

“Para mí era importante crear conciencia, porque no había visto ningún testimonio de personas que hubieran sido inyectadas”, dijo Manon, quien se negó a dar su apellido por razones de seguridad.

“Nos habían dicho en redes sociales que tuviéramos cuidado, pero creo que la gente quiere saber más: cómo sucede, los síntomas, cómo se desarrolla. Me tranquilizó hablar de ello, porque en ese momento estaba completamente sola”.

Tras salir del hospital, Manon presentó una denuncia policial. “Es importante porque si somos demasiado negligentes, si decimos: ‘Otros presentarán denuncias’, nada cambia. Me dije a mí misma que tal vez pueda influir”.

Desde el sábado, la policía francesa ha detenido a 14 hombres, de edades comprendidas entre 19 y 44 años, entre ellos ciudadanos franceses y extranjeros, dijo el martes a Radio France la portavoz de la policía, Agathe Foucault, pero no ha realizado ningún arresto en relación con las inyecciones con agujas.

“La policía no ha identificado a ningún autor de las inyecciones, pero los incidentes están confirmados”, dijo el martes el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, a BFMTV, afiliada de CNN.

El ministro dijo que las autoridades también perseguirían a quienes habían pedido los ataques en línea.

“Estamos implementando una política criminal para procesar a los responsables en las redes sociales de estos juegos de inyecciones tan poco saludables dirigidos a las mujeres”, afirmó Darmanin.

La influencer feminista Abrège Soeur, quien antes del festival advirtió en redes sociales que los hombres planeaban este tipo de ataques, declaró a CNN que el objetivo de los perpetradores “no es solo drogar a las mujeres. Es infundirles miedo”.

“Cuando la gente empieza a decir que habrá ataques con agujas, se propaga el rumor: algunos lo mencionan en grupos de chat, otros lo recogen, y simplemente se amplifica”, dijo, y agregó: “Necesitamos ayudar a las mujeres a sentirse más seguras”.

Manon, quien enfrenta una espera de tres semanas para recibir los resultados de su prueba toxicológica, dijo que “apenas había dormido los últimos días”, pero se niega a dejarse intimidar por su experiencia.

“La Fiesta de la Música se supone que es un momento de buen rollo, música, baile y diversión. Alguien quiso arruinar ese momento, matar ese espíritu. Me dije a mí misma que no iba a dejar que me venciera. No quiero estar triste ni enojada. No quiero dejar que ganen”.