Embajador de Reino Unido en México es destituido de su cargo tras apuntar con arma de fuego a empleado

(EFE) – El embajador del Reino Unido en México, Jon Benjamin, fue cesado de su puesto después de haber apuntado con un fusil de asalto a un empleado local de la legación diplomática y de que se difundiese en redes sociales un vídeo de ese momento, reveló el diario Financial Times (FT).

En el vídeo —cuya autenticidad no pudo ser verificada— difundido a través de la red social X, aparece supuestamente Benjamin en el asiento de copiloto de un vehículo con un arma automática con la que apunta a una persona (cuyo rostro se oculta) mientras se escuchan risas de fondo.

Según fuentes conocedoras del incidente citadas por el FT, el vídeo se grabó en un viaje oficial del diplomático a Durango y Sinaloa, dos estados del norte de México que sufren con asiduidad la violencia de los carteles de narcotraficantes.

Benjamin, de acuerdo con estas mismas fuentes, pudo haber sido cesado el pasado abril poco después del episodio y de la difusión del vídeo de cinco segundos en una cuenta anónima supuestamente controlada por empleados locales de la embajada.

La cuenta de X (@subdiplomatic) subraya que el suceso es únicamente la “punta del iceberg” del “acoso” que sufren los trabajadores de la legación en México.

En la página web de la embajada no aparece Benjamin, sino que como máxima responsable figura la encargada de negocios, Rachel Brazier.

El Ministerio británico de Exteriores indicó al FT que está “al corriente de este incidente” y que se han “adoptado las acciones apropiadas”.

“Cuando surgen cuestiones internas, el Foreign Office tiene sólidos procesos de recursos humanos para abordarlas”, dijo el ministerio.

British Ambassador to Mexico, Jon Benjamin, points a semi automatic weapon at concerned Mexican staff member. In a context of daily killings in Mexico by drug dealers, he dares to joke. @DailyMirror @guardian @TheSun @TheEconomist @Telegraph @DailyMailUK @FCDOGovUK pic.twitter.com/1obqgsNnTD

— Subdiplomatic (@subdiplomatic) May 28, 2024