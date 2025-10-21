Elon Musk se lanzó con memes contra director interino de la NASA tras poner en duda contrato de SpaceX en misión lunar

Luego que Sean Duffy, secretario de Transporte, comentara que dados los retrasos en el cronograma de la empresa de Musk existía la posibilidad de abrir los contratos, el magnate arremetió por redes sociales acusándolo incluso de ser alguien tonto.

(CNN) – Elon Musk arremetió contra el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una serie de publicaciones insultantes en su plataforma de redes sociales X el martes, después de que Duffy sugiriera que la NASA podría dejar de lado a SpaceX de su misión a la Luna.

Musk, el CEO de SpaceX, llamó a Duffy “Sean Dummy”, lo acusó de tener un “coeficiente intelectual de dos dígitos” y publicó memes inmaduros dirigidos a Duffy.

“¿Debería alguien cuya mayor fama es trepar árboles dirigir el programa espacial estadounidense?”, preguntó Musk en una publicación el martes por la mañana, que fijó en su perfil X. (Duffy, excongresista, es campeón mundial de escalada rápida con leñador).

El lunes, Duffy dijo en una entrevista con CNBC que cree que SpaceX, que tiene un contrato de 2.900 millones de dólares para proporcionar el módulo de aterrizaje lunar que los astronautas utilizarían para llegar a la superficie de la luna, está retrasado respecto del cronograma, lo que podría frustrar los esfuerzos de la NASA de que los humanos regresen a la luna antes que China en medio de una nueva carrera espacial.

“Así que voy a abrir el contrato. Voy a dejar que otras compañías espaciales compitan con SpaceX”, dijo.

“Hacen cosas notables”, dijo Duffy a Fox News sobre SpaceX el lunes, “pero están retrasados”. La crucial misión de aterrizaje en la Luna de la NASA, llamada Artemisa III, está planeada para mediados de 2027.

Musk pasó la mañana del martes publicando sobre cómo SpaceX es “la única compañía en certificar con éxito para humanos un nuevo vehículo espacial orbital en los EE. UU.” y respondiendo a las críticas a Duffy.

Musk también respondió a la información del Wall Street Journal sobre la posibilidad de que Jared Isaacman, aliado de Musk, vuelva a la contienda para dirigir la agencia, mientras Duffy compite por integrar completamente la NASA bajo el Departamento de Transporte. Trump retiró la nominación de Isaacman como administrador de la NASA a principios de este año , la misma semana en que Musk dejó su cargo en Washington. Aunque Trump citó las “relaciones previas” de Isaacman como motivo para retirar la nominación, CNN informó previamente que un grupo de personas del círculo íntimo de Trump se opuso a Isaacman después de que Musk dejara Washington y poco antes de su pública disputa con el presidente.

Pero Isaacman, que ha volado dos veces a la órbita en cápsulas de SpaceX que él mismo encargó, habría vuelto a estar en la carrera, y una fuente familiarizada con el asunto confirmó que se ha reunido con Trump.

“¡Sean Dummy está intentando acabar con la NASA!”, publicó Musk el martes, además de compartir los elogios de otros a Isaacman.

Isaacman dijo a CNN que “nunca ha expresado confianza en una nueva nominación en ningún momento” y que tiene “mucho respeto por el Secretario Duffy y siempre he disfrutado el tiempo que he pasado con él”.

“Estoy agradecido a todos los partidarios y al presidente Trump por la consideración, y sobre todo, solo deseo ver a la NASA seguir brillando como la agencia espacial más exitosa del mundo”, agregó.

En una declaración, un portavoz de Duffy dijo que el secretario de Transporte “nunca dijo que quiere conservar el trabajo (en la NASA)”.

El portavoz agregó que Duffy ha sugerido que la NASA “podría beneficiarse de ser parte del Gabinete, tal vez incluso dentro del Departamento de Transporte”, pero reiteró que no ha dicho que le gustaría convertirse en el líder permanente de la NASA.

“El Presidente le pidió que hablara con posibles candidatos a Administrador, y ha estado encantado de ayudar, evaluando a los candidatos y ofreciendo su opinión sincera”, dijo el portavoz. “En definitiva, el Secretario Duffy está aquí para servir al Presidente y apoyará a quien este nomine”.