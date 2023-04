(CNN en Español) – A pesar de haber explotado apenas unos minutos después de despegar este jueves, el Starship de SpaceX, el cohete más potente construido hasta la fecha, cumplió varios objetivos que tenía la compañía con su lanzamiento de prueba. Por eso, lejos de considerar que el incidente representa un fracaso, la empresa de Elon Musk ahora se centra sobre lo que serán sus próximos desafíos.

“Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad del Starship mientras SpaceX sigue trabajando para que la vida sea multiplanetaria”, dijo la empresa en un tuit tras la explosión.

De manera similar, Musk publicó en Twitter que el lanzamiento había permitido que el equipo “aprenda mucho”, de cara al próximo lanzamiento que, anticipó, será en unos meses.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023