Europa: La extrema derecha avanza en las parlamentarias, pero el centro sigue en pie

(CNN Español) – Se prevé que los partidos de extrema derecha obtengan un número récord de escaños en el Parlamento Europeo, un resultado que, de confirmarse, supondría un duro revés para la corriente política dominante en Bruselas y añadiría incertidumbre al rumbo futuro de Europa.

¿Qué pasó?

Después de tres días de votaciones en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), un sondeo a pie de urna mostró que los partidos de extrema derecha iban a ganar unos 150 de los 720 escaños del Parlamento, lo que probablemente dificultará a los partidos mayoritarios la formación de las mayorías necesarias para aprobar leyes.

En un discurso pronunciado a última hora del domingo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los resultados mostraban que su Partido Popular Europeo (PPE) -previsiblemente el más votado- podía seguir actuando como “ancla de estabilidad”, pero pidió a sus aliados políticos que ayudaran a protegerse de los partidos extremistas.

“El centro se mantiene. Pero también es cierto que los extremos de la izquierda y de la derecha han ganado apoyo, y por eso el resultado conlleva una gran responsabilidad para los partidos de centro”, dijo Von de Leyen en Bruselas.

Los resultados completos se conocen este lunes, cuando comience el proceso de formación de coaliciones en el que los centristas europeos tratarán de dejar de lado sus diferencias para hacer frente al resurgimiento de la extrema derecha.

La mayoría de los avances de la extrema derecha se concentraron en países que eligen un gran número de escaños: Francia, Italia y Alemania.

Después de que un sondeo a pie de urna mostrara que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen se impondría a sus propios candidatos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, disolvió su Parlamento y convocó unas arriesgadas elecciones anticipadas, cuya primera vuelta se celebrará el 30 de junio.

Los primeros resultados muestran que RN ha obtenido el 31,5% de los votos, más del doble que el Partido Renacimiento de Macron, que ha quedado segundo con el 15,2% de los votos, justo por delante de los socialistas, terceros con el 14,3%.

En un discurso de celebración en la sede de RN antes del sorprendente anuncio de Macron, el líder del partido, Jordan Bardella, dijo que la “derrota sin precedentes del actual Gobierno marca el fin de un ciclo, y el primer día de la era post-Macron“.

J’ai dissous ce soir l’Assemblée nationale. Une décision grave, lourde, mais avant tout un acte de confiance en vous, mes chers compatriotes. pic.twitter.com/EFeVCDzrlb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2024

Al igual que Macron, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, también sufrió un duro golpe en los sondeos a pie de urna, ya que sus socialdemócratas (SD) obtuvieron el peor resultado de su historia con un 14%, mientras que el partido mayoritario democristiano (CDU) se situó en cabeza con un 29,5% de los votos y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) quedó segunda con un 16,5%.

Aunque los resultados marcarán el rumbo político de la Unión Europea en los próximos cinco años, estas elecciones nacionales suelen considerarse un referéndum de facto sobre los gobiernos nacionales en funciones, lo que podría suponer un problema para Macron en las elecciones presidenciales francesas de 2027 y para Scholz en las elecciones federales alemanas del año que viene.

Situación política en Europa

Muchas cosas han cambiado en Europa desde las últimas elecciones parlamentarias de 2019, después de que Gran Bretaña abandonara el bloque en 2020 y Rusia invadiera Ucrania en 2022, poniendo a gran parte del continente en pie de guerra mientras trataba de enviar suministros desesperadamente necesarios a Kyiv y los Estados miembros apuntalaban sus propias defensas.

“Por supuesto, estas elecciones no tienen lugar en el vacío. El mundo que nos rodea está convulsionado. Fuerzas externas e internas intentan desestabilizar nuestras sociedades y debilitar a Europa”, declaró Von der Leyen.

Aunque el auge de la extrema derecha puede complicar aún más el intento de unidad de Bruselas, los propios partidos de extrema derecha siguen relativamente divididos. La AfD no tiene techo político: se desmarcó del partido ultraderechista Identidad y Democracia (ID) después de que su principal candidato europeo, Maximilian Krah, dijera que no consideraba criminales a todos los miembros del grupo nazi de las SS. Otros partidos de extrema derecha forman parte del grupo de los No Alineados (NI), que obtendría 45 escaños.

En respuesta al sondeo a pie de urna, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, dijo que los resultados mostraban que la clase política de Bruselas necesitaba “entender cómo ha votado la gente” y tomar decisiones “que tengan un impacto en la vida diaria de los ciudadanos”.

“Podemos ver que el centro constructivo y proeuropeo se ha mantenido“, dijo, pero subrayó que queda “la responsabilidad de los grupos de unirse para formar una mayoría”.

Niamh Kennedy y Billy Stockwell, de CNN, contribuyeron con este reporte.