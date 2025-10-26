Elecciones legislativas en Argentina: ¿Por qué Cristina Fernández no puede votar?

La expresidenta, que actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria, se refirió a las elecciones legislativas en Argentina a través de redes sociales: “El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei”. Sin embargo, Fernández no puede participar en los comicios.

(CNN en Español) — La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal líder de la oposición peronista, no compite en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina y tampoco puede votar, debido a la condena a seis años que recibió por administración fraudulenta del estado, ratificada en junio por la Corte Suprema.

Una jueza federal de Santa Cruz había resuelto en junio mantener a la expresidenta en el padrón electoral, al considerar inconstitucional la prohibición de votar para aquellos con condena firme mayor a tres años. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral decidió en septiembre dejar sin efecto la medida y excluir a Fernández de Kirchner del padrón de votación.

La exmandataria, que cumple la pena en prisión domiciliaria, calificó la votación como una “cita decisiva”, en un mensaje a sus seguidores en redes sociales. “El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei, para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, expresó el jueves.