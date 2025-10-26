Mundo argentina

Elecciones legislativas en Argentina: Milei espera los resultados en Buenos Aires tras una jornada de baja participación

Por CNN Chile

26.10.2025 / 19:28

{alt}

El presidente de Argentina, Javier Milei, espera los resultados en el Hotel Libertador, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, luego de una jornada electoral que registró la participación más baja en más de 40 años desde el retorno de la democracia.

(EFE) – Las elecciones legislativas en Argentina registraron una participación del 66 %, según datos provisionales de la Cámara Nacional Electoral, una cifra que, de confirmarse, sería la más baja en más de 40 años, desde el regreso a la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983).

La cifra, difundida minutos después del cierre de la votación y que podría elevarse en las próximas horas, marca una caída de cinco puntos respecto al 71 % registrado en los últimos comicios legislativos, en 2021.

En la elección anterior, en 2017, el número fue de 77,6 %, al igual que en 2013.

Los colegios electorales de Argentina cerraron pasadas las 18:00 hora local (21:00 GMT) de este domingo, cuando se eligió a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, tras una jornada de votaciones marcada por la normalidad.

 El presidente de Argentina, Javier Milei (d), llega al Hotel Libertador donde esperará los resultados de las elecciones legislativas este domingo, en Buenos Aires (Argentina). Las elecciones legislativas en Argentina registraron una participación del 66 %, según datos provisionales de la Cámara Nacional Electoral, una cifra que, de confirmarse, sería la más baja en más de 40 años, desde el regreso a la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni.

 

El presidente de Argentina, Javier Milei (c), llega al Hotel Libertador donde esperará los resultados de las elecciones legislativas este domingo, en Buenos Aires (Argentina). Las elecciones legislativas en Argentina registraron una participación del 66 %, según datos provisionales de la Cámara Nacional Electoral, una cifra que, de confirmarse, sería la más baja en más de 40 años, desde el regreso a la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

 

El presidente de Argentina, Javier Milei (d), llega al Hotel Libertador donde esperará los resultados de las elecciones legislativas este domingo, en Buenos Aires (Argentina). Las elecciones legislativas en Argentina registraron una participación del 66 %, según datos provisionales de la Cámara Nacional Electoral, una cifra que, de confirmarse, sería la más baja en más de 40 años, desde el regreso a la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País José Antonio Kast propone crear un registro "único de vándalos" que le quite beneficios sociales a quienes cometan delitos
Kast apunta a que migrantes irregulares colaboren "a pagar su pasaje de salida de Chile"
Cadem: Evelyn Matthei cae al cuarto lugar en preferencias y Kaiser acorta distancia con Kast
César Barros, empresario y colaborador en campaña de Matthei: "Se está jugando una guerra cultural entre las dos derechas"
Influyentes, capítulo 76: Julio Rojas y César Barros
Julio Rojas y el avance exponencial de la IA: "La historia de la especie humana llegó a su fin, ahora es un mundo híbrido"