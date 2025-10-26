Elecciones legislativas en Argentina: Milei espera los resultados en Buenos Aires tras una jornada de baja participación

El presidente de Argentina, Javier Milei, espera los resultados en el Hotel Libertador, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, luego de una jornada electoral que registró la participación más baja en más de 40 años desde el retorno de la democracia.

(EFE) – Las elecciones legislativas en Argentina registraron una participación del 66 %, según datos provisionales de la Cámara Nacional Electoral, una cifra que, de confirmarse, sería la más baja en más de 40 años, desde el regreso a la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983).

La cifra, difundida minutos después del cierre de la votación y que podría elevarse en las próximas horas, marca una caída de cinco puntos respecto al 71 % registrado en los últimos comicios legislativos, en 2021.

En la elección anterior, en 2017, el número fue de 77,6 %, al igual que en 2013.

Los colegios electorales de Argentina cerraron pasadas las 18:00 hora local (21:00 GMT) de este domingo, cuando se eligió a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, tras una jornada de votaciones marcada por la normalidad.