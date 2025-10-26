Elecciones legislativas en Argentina: Milei enfrenta su mayor prueba política entre la economía y la presión internacional

Mientras se desarrollan las elecciones de medio término en Argentina, el presidente Javier Milei enfrenta su mayor test político desde que llegó al poder. La jornada definirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso, en un contexto de inestabilidad financiera, denuncias de corrupción y creciente influencia de Washington sobre la economía argentina.

Este domingo, millones de argentinos se encuentran votando en las elecciones legislativas de medio término, comicios que definirán la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Se trata de un proceso decisivo para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta una de las pruebas más importantes desde que asumió la presidencia.

La jornada electoral se desarrolla bajo un clima de tensión económica y expectativa política.

En las últimas semanas, la cotización del dólar se ha mantenido inestable pese a los anuncios de respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos. El mercado teme una eventual devaluación del peso argentino y el regreso a una inflación de dos dígitos mensuales, factores que el gobierno había logrado contener en su primer año.

El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, llega a esta elección tras su derrota en la provincia de Buenos Aires en septiembre, donde perdió por más de 13 puntos frente al peronismo. Aquella caída debilitó sus alianzas en el Congreso y reavivó las protestas sociales en torno a temas como salud pública, discapacidad y educación universitaria.

Actualmente, el bloque libertario cuenta con 44 diputados y 6 senadores, una representación limitada que complica la aprobación de reformas estructurales. Para consolidar su plan económico, Milei necesita ampliar su base legislativa o fortalecer acuerdos con sectores aliados, como el PRO del expresidente Mauricio Macri.

Las urnas también pondrán a prueba la credibilidad política del presidente, afectada por los recientes casos de corrupción que involucran a su entorno, incluida su hermana y secretaria general, Karina Milei, y por los escándalos en torno al excandidato bonaerense José Luis Espert, denunciado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En paralelo, los comicios son seguidos con atención desde Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump advirtió que el apoyo financiero de Washington a Buenos Aires dependerá del resultado electoral.

La Casa Blanca ve en Milei un aliado estratégico frente al avance de China en la región y observa con interés el control argentino sobre recursos clave como litio, uranio y tierras raras.

Los analistas coinciden en que esta elección definirá el rumbo político y económico del país hasta 2027. Si el oficialismo logra un resultado favorable, Milei podría avanzar en sus prometidas reformas laborales, tributarias y previsionales. En caso contrario, deberá reconfigurar su estrategia y buscar consensos más amplios para sostener la gobernabilidad.