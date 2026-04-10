El primer ministro de Pakistán afirma que “este es un momento decisivo” ante la inminencia de las conversaciones entre EE.UU. e Irán

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, enfatizó que "este es un momento decisivo" ante las conversaciones entre Irán y Estados Unidos que se esperan durante este fin de semana.

(CNN) – Mientras se avecinan en Islamabad las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se dirigió a la nación en un discurso televisado este viernes.

“Este es un momento decisivo”, declaró Sharif. “Les pido a todos ustedes que recen para que estas conversaciones sean exitosas, para que se salven innumerables vidas y para que el mundo conozca la paz”.

Sharif elogió al mariscal de campo paquistaní Asim Munir —un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump— y al ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, por haber “extinguido las llamas de la guerra”.

El primer ministro añadió que mañana, “si Dios quiere”, representantes de los liderazgos tanto de Estados Unidos como de Irán estarán presentes en Pakistán para las negociaciones.

“El liderazgo paquistaní se asegurará de que estas conversaciones sean exitosas, dedicando a ello sus mejores esfuerzos”, afirmó Sharif. “Todo está en manos de Dios”.

Esta mañana, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, abordó un avión con destino a las negociaciones en Pakistán, expresando que esperaba “con gran interés” el inicio de las conversaciones.

“Tal como dijo el presidente de los Estados Unidos”, comentó Vance a los periodistas, “si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros estamos, sin duda alguna, dispuestos a tenderles la mano”.

Por Sophia Saifi y Max Saltman.