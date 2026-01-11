Mundo Irán

Con información de CNN

El presidente de Irán culpa a “terroristas” por los disturbios y pide a los jóvenes no sumarse a las protestas violentas

Por Billy Stockwell y Catherine Nicholls, CNN

11.01.2026 / 14:41

{alt}

El mandatario reconoció que la guerra de 12 días entre Israel e Irán, el año pasado, sumió al país “en el caos”.

(CNN) – El Presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, responsabilizó a “terroristas vinculados al extranjero” por los continuos disturbios en el país, y afirmó que han incendiado bazares, mezquitas y sitios culturales.

“Se trata de varios terroristas que fueron entrenados en el extranjero. Quemaron los bazares en Rasht y en otras ciudades. Quemaron mezquitas y lugares culturales”, dijo Pezeshkian en una entrevista televisada, emitida este domingo.

El mandatario reconoció que la guerra de 12 días entre Israel e Irán, el año pasado, sumió al país “en el caos”.

“El enemigo también quiere intensificar estos disturbios”, dijo. “Cuando la gente escucha estas noticias, dice que estas personas no pertenecen a este país. Si alguien pertenece a este país, debería protestar y nosotros escucharemos su protesta y la resolveremos”.

Manifestantes bloquean una calle durante una protesta en Kermanshah, Irán, el jueves.
Artículo relacionado
¿Por qué protestan los iraníes y qué significa esto para el régimen?

Pezeshkian, también instó a los ciudadanos a no unirse a lo que calificó como “alborotadores y terroristas” que participan en manifestaciones en todo el país, y pidió a los padres que no permitan que sus hijos tomen parte en esas acciones.

En un discurso televisado, dijo que existe una diferencia entre quienes protestan pacíficamente y los “alborotadores” que buscan “perturbar a toda la sociedad”.

“Si la gente tiene preocupaciones, es nuestro deber resolverlas, pero el deber mayor es que no debemos permitir que un grupo de alborotadores venga a desestabilizar a toda la sociedad”, afirmó.

Dirigiéndose a los jóvenes de Irán, Pezeshkian les pidió “no dejarse engañar por estos alborotadores y terroristas”, y añadió: “Les digo a las familias que no dejen que sus jóvenes se unan a los alborotadores y terroristas. Estas personas están entrenadas”.

Según el presidente, los llamados “alborotadores” han incendiado un banco, una mezquita, un camión de bomberos, un mercado y viviendas particulares.

“¿Qué tipo de protesta es esta? ¿Qué mensaje es este, que crea odio en el corazón de la gente? Estados Unidos e Israel están ahí sentados diciéndoles que vayan y diciendo ‘estamos con ustedes’. Las mismas personas que mataron a niños y bebés en nuestro país les están diciendo a estos alborotadores que vayan a destruir y quemar”, continuó Pezeshkian.

“Protesten”, dijo al país. “Debemos escuchar su protesta y atender sus preocupaciones, sentarnos juntos, unirnos y resolverlo”.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Mundo El presidente de Irán culpa a “terroristas” por los disturbios y pide a los jóvenes no sumarse a las protestas violentas
Criteria: Cae levemente aprobación de Presidente Boric y 58% aseguró estar satisfecho con la elección de Kast
Johannes Kaiser afirma que no será ministro en gobierno de Kast: "Ya habrían hablado conmigo"
Minsal identifica primer contacto estrecho del caso importado de sarampión confirmado en Chile
Vallejo descarta existencia de “ley de amarre” y acusa desinformación por reajuste público: “No tiene asidero en la realidad”
Trump anuncia que "no habrá más petróleo ni dinero" venezolano para Cuba