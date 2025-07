El ICE tiene poca aprobación social en Estados Unidos, incluso menos que cuando se hablaba de abolir esta agencia

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac mostró que los votantes desaprobaban la forma en que el ICE aplicaba las leyes de inmigración (57 % contra 39 %). Las cifras del ICE sobre inmigración fueron incluso ligeramente peores que las de Trump. Una encuesta de NPR-PBS News-Marist College realizada el mes pasado mostró que el 54 % de los estadounidenses dijeron que el ICE había “ido demasiado lejos” en la aplicación de las leyes de inmigración.

(CNN En Español – CNN Chile) — Cuando en unos años miremos en retrospectiva la aprobación del gran proyecto de ley de la agenda del presidente Donald Trump, es muy posible que no sea la extensión de los recortes de impuestos o los recortes a Medicaid lo que destaque, sino más bien su histórica expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El proyecto de ley proporcionó al ICE una enorme ganancia inesperada (US$ 75.000 millones hasta 2029), lo que debería convertirlo, por lejos, en la agencia federal de seguridad pública con mayor financiación del gobierno de EE.UU. PolitiFact calculó que el ICE podría financiarse a una tasa anual promedio de US$ 27.700 millones, en comparación con el presupuesto de US$ 10.000 millones destinado al FBI.

Esto ha generado mucha preocupación entre los críticos de Trump sobre las implicaciones de dicha expansión. Ya ha indicado que está dispuesto a recurrir a medidas muy controvertidas al utilizar a las fuerzas del orden público en su ofensiva federal contra la inmigración y las Fuerzas Armadas para respaldar sus esfuerzos de deportación. También tendrá mayor control sobre el ICE que sobre el FBI, dado que luego del Watergate se hicieron reformas que otorgaron al FBI y al Departamento de Justicia mayor independencia del presidente. El ICE tiene menos barreras de seguridad de este tipo.

Incluso dejando de lado una posible politización de las fuerzas del orden público federales, existen problemas que pueden surgir al intentar contratar rápidamente a miles de personas para trabajos difíciles. La rápida expansión de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en la década de los 2000 causó una flexibilización de las normas y un aumento de la mala conducta.

Queda por ver si algo de esto se concreta. Pero lo que ha quedado claro en los últimos días es que esta expansión es inoportuna, políticamente hablando.

Los estadounidenses se muestran cada vez más negativos respecto del ICE y escépticos respecto de sus acciones.

De hecho, sus opiniones sobre el ICE parecen ser incluso peores que cuando algunos liberales prominentes promovieron un esfuerzo a partir de 2018 para “abolir el ICE”.

Varias encuestas han puesto a prueba a la agencia en las últimas semanas y los veredictos son, en general, bastante malos.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac mostró que los votantes desaprobaban la forma en que el ICE aplicaba las leyes de inmigración (57 % contra 39 %). Las cifras del ICE sobre inmigración fueron incluso ligeramente peores que las de Trump.

Una encuesta de NPR-PBS News-Marist College realizada el mes pasado mostró que el 54 % de los estadounidenses dijeron que el ICE había “ido demasiado lejos” en la aplicación de las leyes de inmigración.

Y una encuesta de CNN publicada el fin de semana pasado mostró que un 53 % de los estadounidenses se oponían a la ampliación del financiamiento del ICE por parte de Trump, contra el 31 % que no.

Esto último parece muy revelador. A la gente generalmente le gusta la idea de gastar más dinero en cosas que considera importantes, lo que para muchos parecería ser la deportación de inmigrantes indocumentados. Pero desaprobar esta financiación no fue ni siquiera una decisión difícil para un público cada vez más preocupado por el tono de las deportaciones de Trump.

En cada una de estas encuestas, los independientes fueron incluso más negativos que las cifras generales. Entre ellos, el 63 % desaprobó las acciones del ICE en la encuesta de Quinnipiac, el 59 % dijo que se había excedido en la encuesta de Marist y el 58 % se opuso a la nueva financiación en la encuesta de CNN.

Todas esas cifras sugieren que el ICE está en una posición incluso peor que en 2018, cuando la política de separación familiar del primer Gobierno de Trump impulsó a algunos demócratas a abogar por su abolición.

“Abolir el ICE” fue una idea muy impopular impulsada principalmente por un puñado de demócratas muy liberales, y los republicanos la utilizaron con gran efecto político antes de que los demócratas se distanciaran de la idea.

Pero incluso en ese momento, el ICE no parecía ser tan impopular como lo es hoy.

Las encuestas de NBC-Wall Street Journal, AP-NORC, Pew Research Center y Fox News realizadas entre 2018 y 2020 mostraron en general que los estadounidenses estaban divididos de manera uniforme sobre el ICE, aunque había una tendencia ligeramente negativa.

De nueve encuestas realizadas durante ese período, una encuesta de Pew de septiembre de 2019 que mostró que los estadounidenses veían al ICE desfavorablemente por un margen de 54 contra 42 %.

Esta comparación no es completamente equitativa. Incluso la encuesta de Quinnipiac de hoy, que muestra que ICE está 18 puntos por debajo de su nivel de servicio, se centra en cómo aplica las leyes de inmigración, más que en la institución en su conjunto.

Aun así, el hecho de que los resultados sean similares en varias encuestas que prueban varias preguntas sobre el ICE sugiere que los estadounidenses realmente se han distanciado de la agencia hasta un nuevo grado, incluso cuando está a punto de experimentar una gran expansión.

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, defendió al ICE este martes, cuando le dijo a MSNBC que la agencia simplemente está haciendo cumplir las leyes promulgadas por el Congreso.

Pero si Trump convierte al ICE en una prioridad en su agenda en los próximos meses y años, esto podría ser un problema para los estadounidenses. Y en la medida en que lo utilice en temas aún más controvertidos, podría ser un punto de conflicto en su segundo mandato.