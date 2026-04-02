El Ejército iraní promete “acciones más devastadoras” tras las amenazas de Trump

El mensaje fue emitido por el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, quien aseguró que las acciones militares continuarán hasta lograr la “rendición” del adversario.

(EFE) – El Ejército iraní prometió este jueves “acciones más contundentes, amplias y destructivas” tras el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en el que amenazó “devolver a la Edad de Piedra” al país persa.

“Con la ayuda de Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en un vídeo recogido por medios iraníes.

“Esperen acciones más contundentes, amplias y destructivas”, añadió el militar.

Zolfaqari aseguró que el conocimiento de Estados Unidos e Israel sobre el “poderío militar y nuestro equipamiento es incompleto”.

“No esperen haber destruido nuestros centros de producción de misiles estratégicos, nuestros drones ofensivos de largo alcance y de precisión, nuestros modernos sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica, ni nuestro equipamiento especial”, dijo.

Las palabras de Zolfaqari se producen horas después de que Trump amenazase a Teherán con con golpes de “extrema dureza” y “devolverlos a la Edad de Piedra”, en un discurso en el que no hizo referencia a la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno ni aportó detalles más concretos tras más de un mes de hostilidades.

El mandatario estadounidense dijo que la República Islámica estaba siendo “diezmada” y poco después Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra La República Islámica el 28 de febrero que continúa a día de hoy con ataques diarios contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidenses en la región así como infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz.