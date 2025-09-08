Mundo argentina

El dólar se dispara en Argentina: Alcanza nuevo récord tras duro revés electoral de Milei

Por CNN Chile

08.09.2025 / 11:38

La divisa estadounidense subió 80 pesos para la venta al publico en el estatal Banco Nación, donde cerró a un nuevo valor máximo de 1.460 pesos por unidad.

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- El precio del dólar estadounidense alcanzó este lunes un nuevo récord, tras la dura derrota del partido de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires frente al peronismo.

El precio del dolar, que viene en aumento debido a múltiples factores, se vio afectado por la derrota del partido de Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en las que LLA obtuvo el 34 % de los votos ante el 47 % del peronismo.

