El cruce entre Ricardo Darín y el ministro de Economía argentino a raíz del aumento de precios

El protagonista de "El Eternauta" afirmó que "mucha gente lo está pasando muy mal" en la actualidad del país trasandino con la subida de precios, ejemplificando con el valor de las empanadas. Esto fue tomado rápidamente por Luis Caputo, quien comentó que le dio "vergüencita ajena" las palabras del actor.

El actor Ricardo Darín, conocido por sus distintas participaciones en películas y más recientemente por protagonizar la serie El Eternauta de Netflix, tuvo un duro cruce con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo. Todo, a propósito de sus comentarios sobre cómo han aumentado los precios en el país trasandino.

Mientras participaba en el programa “La noche de Mirtha Legrand”, con la reconocida actriz y presentadora argentina, ella le consultó al actor “¿Cómo ves la Argentina?”, a lo que él respondió irónicamente “fantástico”, sacando risas entre el resto de los participantes.

Pero al profundizar en su respuesta, el intérprete aludió a la idea de “sacar los dólares del colchón”, parte de la discusión pública en Argentina durante estos días a propósito de un plan económico que buscaría implementar el gobierno de Javier Milei y que iría en línea con darle más uso a la moneda estadounidense en el día a día de los argentinos.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando? No lo sé… Una docena de empanadas vale 48 mil pesos. 48 mil pesos”, dijo el actor. “Hay algo que no me termina de cerrar, no comprendo de qué están hablando. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Muy mal”.

Ante sus declaraciones fue el propio ministro de Economía argentino quien salió a cuestionarlo: “Terrible lo de Darín, una sorpresa. Me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes. Todo bien si puede comprar empanadas en Mi Gusto o Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito”.

Luego vendría la consulta nuevamente al protagonista de El secreto de sus ojos y Relatos salvajes, quien calificó de “despectivo” el tono de la respuesta del secretario de Estado.

“Cada uno interpreta como quiere. Si miras bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas. Pero en realidad me parece que queda claro de qué estábamos hablando: que los precios están elevados, la gente lo sabe”, afirmó.

En esa línea, y consultado sobre si tomaría este caso como ejemplo para evitar dar opiniones, Darín expresó: “el temor es ese, es que si empiezas a tener miedo de poder decir lo que piensas sin ofender a nadie, sin insultar, como lo hizo este señor, te empiezas a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Lo más importante es la democracia”.