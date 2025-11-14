EE.UU. y Argentina avanzan hacia un acuerdo comercial “histórico” con apertura agrícola y rebaja de aranceles

Los Gobiernos de Donald Trump y Javier Milei anunciaron un entendimiento para profundizar la cooperación económica, con once áreas clave que incluyen aranceles, propiedad intelectual, comercio agrícola, minerales críticos y comercio digital.

(Con información de CNN en Español) – Estados Unidos y Argentina dieron un nuevo paso en su relación bilateral tras anunciar un acuerdo marco para fortalecer el comercio y la inversión, según una declaración conjunta publicada por la Casa Blanca. El entendimiento se sustenta, de acuerdo con el comunicado, en “valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”.

El pacto incluye once áreas prioritarias: aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medioambiente, seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones, además de comercio digital.

Ambos gobiernos afirmaron que trabajarán con rapidez para finalizar el texto definitivo del acuerdo y someterlo a las formalidades internas de cada país. “Los países revisarán la aplicación del acuerdo y continuarán una estrecha coordinación en materia de comercio e inversión”, señala la comunicación oficial.

Apertura agrícola y beneficios arancelarios

La declaración detalla que Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para sus exportaciones de bienes, mientras que EE.UU. eliminará aranceles recíprocos sobre “ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico”.

En materia agrícola, Argentina abrirá su mercado al ganado bovino estadounidense y se compromete a permitir el ingreso de aves de corral en un plazo máximo de un año. El acuerdo incluye además cooperación para facilitar inversiones y comercio en minerales críticos, un sector estratégico para la economía global.

El documento también establece que Argentina aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos y reconocerá los certificados de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), así como las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

El presidente argentino, Javier Milei, destacó la relevancia del acuerdo durante un discurso en el 12° Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad en Corrientes. “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con los Estados Unidos”, afirmó entre aplausos, y aseguró que su gobierno está “comprometido en hacer la Argentina grande nuevamente”.

Milei sostuvo que el anuncio desmiente las advertencias “de los profetas del apocalipsis” que anticiparon un fracaso en las negociaciones. En octubre, la Casa Blanca ofreció a Argentina un rescate de US$ 20.000 millones mediante un canje de divisas para evitar un colapso financiero, gesto que reforzó el respaldo de Donald Trump al gobierno libertario.

Por su parte, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Scaglione Quirno, afirmó en X que el acuerdo “crea condiciones para aumentar las inversiones de EE.UU. en Argentina” e incluye una reducción de tarifas para industrias clave. Según explicó, equipos de los ministerios de Economía, Desregulación y Relaciones Exteriores trabajaron durante meses con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para alcanzar este entendimiento.

Un “histórico entendimiento” según Buenos Aires

La Oficina del Presidente de la República Argentina calificó el acuerdo como “histórico” y lo enmarcó en una reconfiguración de las cadenas globales de valor impulsada por el Gobierno de Trump. “Este acuerdo nace a partir de una profunda y necesaria reconfiguración de las cadenas globales de valor”, señala el documento.

El comunicado agrega que el entendimiento representa “un profundo reconocimiento” al programa económico del gobierno de Milei y destaca que la cooperación con Estados Unidos se basa en valores compartidos “que hicieron grandes a nuestros países, y que defienden la vida, la libertad y la propiedad privada ante todo”.