EE.UU. estaría haciendo preparativos para eventual apertura de la embajada en Venezuela, si Trump así lo decide

(CNN) – El Departamento de Estado de EE. UU. está “haciendo preparativos para permitir la reapertura” de su embajada en Venezuela “en caso de que el Presidente tome esa decisión”, dijo este lunes un alto funcionario del Departamento de Estado.

El funcionario no proporcionó más detalles sobre los preparativos. El domingo por la noche, al ser cuestionado sobre la reapertura de la embajada, el Presidente Donald Trump dijo que EE. UU. había sido “invitado a hacerlo”.

No dio más detalles sobre esa solicitud ni sobre un posible cronograma para restablecer la presencia diplomática en el país.

El Departamento de Estado de EE. UU. suspendió las operaciones en la embajada y retiró a todo su personal en 2019 tras un rápido deterioro en las relaciones entre el régimen de Maduro y la primera administración Trump.

Exfuncionarios han señalado que la falta de presencia diplomática de EE.UU. en el país dificultará los esfuerzos para “dirigir” Venezuela, incluyendo la reconstrucción de la infraestructura para las empresas petroleras estadounidenses, como Trump quiere hacer.