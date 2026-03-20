EE.UU. levanta temporalmente sanciones sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní

La administración de Donald Trump concedió una licencia temporal para que Irán venda petróleo durante aproximadamente un día y medio, según informó la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

(CNN) — El Gobierno de Trump concedió este viernes por la noche una licencia temporal para que Irán venda petróleo que ha permanecido en petroleros.

Se trata de una gran cantidad de crudo: 140 millones de barriles, suficiente para satisfacer la demanda mundial de petróleo durante aproximadamente un día y medio, según la Administración de Información Energética de los EE. UU.

Estados Unidos ha sancionado el petróleo iraní de manera intermitente durante décadas, y el Gobierno de Trump ha bloqueado las ventas del crudo del país desde que abandonó el acuerdo nuclear con Irán en 2018.

La imagen de la exención temporal de sanciones, por un mes, podría ser complicada.

Estados Unidos está en guerra con Irán, y la licencia permite a Irán vender su petróleo sancionado para ayudar a financiar su guerra contra Estados Unidos y sus aliados.

Sin embargo, Irán ya estaba vendiendo su petróleo de todos modos. China es el mayor cliente de Irán, y este país permitía el paso de sus buques cisterna a través del estrecho de Ormuz, que de otro modo estaría bloqueado. Mientras tanto, los precios mundiales del petróleo se han disparado a lo largo del conflicto, alcanzando alrededor de US$ 110 por barril. El Gobierno está intentando encontrar cualquier recurso a su alcance para mantener bajo control los precios del petróleo mientras libra su guerra; incluido el levantamiento de las sanciones sobre cientos de millones de barriles de petróleo ruso la semana pasada.

La venta de petróleo iraní probablemente se habría concretado de todos modos, y de esta manera puede abrir las ventas a países occidentales en lugar de ir exclusivamente a China.